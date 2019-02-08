آخر النهار

«علاوي ابني كبر .. وبالصف الاول صار» هذا مطلع القصيد التي انتشرت انتشاراً ساحقاً وكتب لها النجاح في ان تكون على لسان كل شخص في الوطن العربي وان يتغنى فيها على لسان العديد من الفنانين وابرزهم الفنان حسين الجسمي والفنان حسام الرسام ويأتي هذا الاختيار لايمانهم العميق بما تحتويه هذه القصيدة من معان كبيرة تخص الوطن والانتماء بشكل عام ولن نتطرق الى الاغنية كونها أخذت حقها في الانتشار والشهرة.

ولكن سوف نتطرق الى صاحب هذه الكلمات وهو الشاعر العراقي سمير صبيح الذي تحدث عن كواليس وخفايا ما بعد الاغنية التي لم يرد لها ان تظهر الى العلن او ان يتغنى بها وقد وجه اللوم الى الفنان حسام الرسام وذلك خلال استضافته في البرنامج العراقي «البصمة» على شاشة قناة دجلة وقدمها المذيع نزار الفارس.

وقال الشاعر سمير صبيح خلال لقائه : تفاجأت عندما غنى الفنان حسام الرسام تلك القصيدة ولم أرد ان «تطلع» كونها أمراً ذاتياً وقد انزعجت عندما غناها ومن باب الحقوق فان الرسام لم يعترف بأي حق في حين الفنان حسين الجسمي بعث بحقوقي الى العراق وتواصل معي مدير أعماله وعلى الرغم من انها لم تكن كاملة ولم أتحدث عن ذلك الأمر في لحظتها لعدة أسباب وايضا كونه سألني سؤالاً اعتبره خطيراً حيث قال لي «وديت أجورك بيد العراقيين .. وصلت اليك» فقلت له «نعم .. وصلت».

وأما عن حقوقه التي لم يؤدها الفنان حسام الرسام له قال : لن اتطرق الى حقوقي في ذكر من هو صاحب القصيدة وذكرني في العديد من الاغاني التي كتبتها ولكن حقوقي المادية لايوجد شيء منها.

