آخر النهار

حتى الآن لم تستطع الدراما المحلية التلفزيونية، أن تتجاوز الإطار الذي دخلت إليه، وفق مرحلة مبكرة من انطلاقها، ونعني هنا الإطار الخاص بعملية التسويق والتوزيع.

وبطريقة مباشرة، نشير الى ان الدراما التلفزيونية ومهما بلغت كلفة الإنتاج ونوعية النجوم، فإنها لاتزال حبيسة عدد محدود من الفضائيات المحلية والخليجية فقط أعرف أعمالاً درامية، كأعمال النجمة القديرة سعاد عبدالله (كمثال) عرضت في (7-9) محطات فضائية دفعة واحدة،خلال الموسم الرمضاني، وهذا أمر رغم إيجابيته إلا أنه أمر يمثل كل الطموح.

لذا نعود الى بداية حوارنا حول أسباب وحيثيات تلك العزلة داخل ذلك الاطار، والاشتغال بالإنتاج وحرفياته، دون التفكير بما هوبعد ذلك، ونعني التوزيع والتسويق الخارجي.

اليوم مثلاً عندنا عشرات المنتجين والمخرجين والنجوم، ولكن كم موزع محترف يمتلك أدواته وعلاقاته المحلية والخلجية والعربية والدولية.

ان وجود الموزع المتخصص المحترف،بات من الضرورات الملحة، بل والأسياسية من أجل رقي صناعة الإنتاج الدرامي، والتحليق بها خارج ذلك الإطار الذي بات ضيقاً... ولا يلبي طموح الكثير من الصناع، بالذات من جيل الشباب الطموح.

هنالك العشرات من الأسواق حول العالم، والتي تظل تبحث عما هو متميز، مهما كانت لغته ، المهم أن تكون اللغة الفنية عالية الجودة وتليق بالمشاهدين في كل مكان.

ويبقى أن نقول.. ابحثوا عن الموزع.. فهو الرهان للخروج من الإطار.

وعلى المحبة نلتقي

