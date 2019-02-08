loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

غادة عبدالرازق في «الكامب» نو لمؤازرة برشلونة


نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لها وهي ترتدي تيشرت برشلونة، أثناء تشجعيه خلال مباراة الكلاسيكو التي اقيمت مساء امس الاول وانتهت بالتعادل.
وعلى صعيد اخر جدير بالذكر أنه اختارت إدارة المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي الممثلة غادة عبدالرازق والمخرج محمد عبد العزيز لتكريمهما خلال فعاليات المهرجان الذي يقام بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في الفترة من 15 إلى 19 يونيو المقبل. وتكون لجنة تحكيم المهرجان التي تضم وائل عبد المنعم صابر رئيس قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة، والمخرجة الإفوارية تريز تابا والممثل المغربي ياسين أحجام والإعلامي المغربي توفيق الناديري. وفيما يخص الورشات التكوينية فسيقود المخرج أحمد عواض مخرج فيلم «بون سواريه» لغادة عبد الرازق ورشة في تقنيات الإخراج بفضاء السقالة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة