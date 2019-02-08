آخر النهار

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لها وهي ترتدي تيشرت برشلونة، أثناء تشجعيه خلال مباراة الكلاسيكو التي اقيمت مساء امس الاول وانتهت بالتعادل.

وعلى صعيد اخر جدير بالذكر أنه اختارت إدارة المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي الممثلة غادة عبدالرازق والمخرج محمد عبد العزيز لتكريمهما خلال فعاليات المهرجان الذي يقام بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في الفترة من 15 إلى 19 يونيو المقبل. وتكون لجنة تحكيم المهرجان التي تضم وائل عبد المنعم صابر رئيس قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة، والمخرجة الإفوارية تريز تابا والممثل المغربي ياسين أحجام والإعلامي المغربي توفيق الناديري. وفيما يخص الورشات التكوينية فسيقود المخرج أحمد عواض مخرج فيلم «بون سواريه» لغادة عبد الرازق ورشة في تقنيات الإخراج بفضاء السقالة.

