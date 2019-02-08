آخر النهار

قال د. محمد منيف العجمي رئيس فريق عمل البرنامج التلفزيوني «بالعربي مع غالب» في تصريح صحافي إن البرنامج في الموسم الجديد الذي يبث أسبوعيا عبر شاشة تلفزيون الكويت استطاع تناول عدة مواضيع مستمدة من قضايا تكتسب أهمية رسمية وشعبية في الشأن المحلي، لافتا إلى تسجيل المزيد من الحلقات التي تستضيف نخبة من المتخصصين في جميع المجالات عبر حوار يطرح القضية والعلاج معا. وأشار إلى أن البرنامج في ظل دعم وثقة المسؤولين بوزارة الإعلام وعلى رأسهم الوزير محمد الجبري والوكيل محمد العواش استطاع كسر التقليدية السائدة في مثل تلك النوعية من البرامج من ناحية الطرح بكل شفافية، إلى جانب دعم المادة الحوارية في استطلاعات الرأي والتقارير التلفزيونية مع متخصصين بكل حلقة في ذات الموضوع، لافتا إلى أن الأسلوب الحواري السلس من قبل مقدم البرنامج الإعلامي غالب العصيمي منح البرنامج بعدا جميلا وثريا، لاسيما أنه يمتلك خبرة طويلة في مثل تلك النوعية من البرامج.

وذكر العجمي أن حلقة البرنامج يوم غد السبت ستتناول قضية التعليم في الكويت، باستضافة المتخصص في تطوير وتجديد التعليم وعضو اللجنة الوطنية لدعم التعليم د. جعفر العريان، حيث سيتم التطرق إلى عدة محاور بينها المعايير التي تحكم الجودة التعليمية، والتعليم بين المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، وتتضمن الحلقة عدة تقارير بينها مداخلة من د. عبدالرحمن الدويلة عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية.