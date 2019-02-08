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حورية فرغلي تصور «براءة ريا وسكينة» قريباً


نشرت الفنانة حورية فرغلي، صورة جديدة، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» تألقت فيها بفستان ابيض أبرز جمالها ورشاقتها.
وعلقت حورية على الصورة قائلة: « قريبا تصوير «براءة ريا وسكينة» مع احمد فلوكس ووفاء عامر ولطفي لبيب».
تدور أحداث العمل بالكامل في عام 1920 ومن المتوقع ان يقلب العمل موازين التاريخ في العالم حيث يكشف من خلاله حقيقة في حياة الثنائي ريا وسكينة و اتهامهم بمقتل العديد من النساء لسرقتهم .
يذكر أن فيلم «براءة ريا وسكينة»،من تأليف سيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، منتج فني محمود عادل.


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