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في اطار سعيها الدائم في ان تكون ضمن خريطة باقة الاعمال الدرامية التي تقدم خلال شهر رمضان القادم اعلن تلفزيون قطر عن إنتاج مسلسل جديد بعنوان الجار، ويضم العمل عدداً كبيرا من نجوم الدراما القطرية والعمل من تاليف ضيف الله زيد واخراج عمار رضوان وتمثيل نخبة من نجوم الدراما القطرية نذكر من بينهم جبر الفياض، وعبدالله عبد العزيز، وناصر محمد، وخالد عبد الكريم، وخلود، وعلي سلطان، وخالد الحمادي بالإضافة الى الوجوه الجديدة التي ستفاجئ المشاهدين في أدوار رئيسة اما المنتج المنفذ فهما كل من شركتي تذكار والحصن للانتاج الفني .

وتتضح رؤية المسلسل من اسمه الجار بتقديم عدد من الرسائل والأهداف في طابع درامي واجتماعي شيق، وتدور معظم مشاهد العمل القطري حول الأحداث بين الجيران وعلاقاتهم فيما بينهم وحبهم لبعضهم البعض وقد حثنا ديننا الحنيف ومبادئنا وقيمنا تحثنا أيضا على حق الجار، ليؤكد المسلسل على هذه المكانة وأهميتها في العادات والتقاليد القطرية والخليجية والعربية الأصيلة.

وقد صرح مبارك العوامي مساعد مدير تلفزيون قطر قائلا : لدينا أفكار كثيرة نسعى إلى تنفيذها على أرض الواقع بالنسبة للدراما والفنانين القطريين، أما فيما يتعلق بالإنتاج فقد أوضح أن التلفزيون لديه دائرة إنتاج يمر بها أي عمل درامي، يشمل قراءة النص وتقييمه والتعديلات عليه ومراقبة الخطوات الدرامية ومراقبة الشخوص، وقد مر العمل بهذه الخطوات جميعها ونال الاستحسان، لأنه جمع بين القيمة والإفادة والمتعة الدرامية الهادفة من خلال الرسائل الإيجابية التي يحملها في طياته والقضايا المهمة التي يناقشها وهو ما حدا بنا للموافقة على النص واعتماده للإنتاج.

وخلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الصحافي أكد العوامي بأنهم طلبوا من الشركة المنفذة للإنتاج مشاركة بعض الأسماء القطرية اللامعة التي غابت منذ سنوات على الدراما القطرية والخليجية، وقد بدأنا في هذا الخط من العام الماضي، وقد شارك في مسلسل العام الماضي الذي أنتجناه عدد من الأسماء القطرية التي تغيبت منذ فترة طويلة، وقد حدث هذا الأمر في هذا المسلسل أيضا فيشارك في هذا العام عدد من النجوم القطريين اللامعين مثل عبدالله عبدالعزيز وعلي سلطان وجبر الفياض وخالد الحمادي وغيرهم كثيرون.

أما المخرج المسلسل عمار رضوان فقد اكد أن العمل كان من المفترض أن ينطلق تصويره ولكنه بيّن أن السبب في تأخر التصوير يرجع إلى الظروف الخاصة بالتحضير والتجهيزات وهو ما سيدفعهم للانتظار قليلاً، مشيراً إلى أن فريق العمل استكمل.

أما عن قصة المسلسل بشكل عام فقال: بالنسبة للنص فلا أريد أن أتحدث عنه بشكل كبير، ولكن هناك كوميديا ودراما اجتماعية تعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسة وهي: البعد الإنساني، والبعد الاجتماعي، وبعد أخير يتعلق بالصداقة.

أما مؤلف المسلسل ضيف الله زيد إن المسلسل يتطرق إلى الجانب الإنساني في حياتنا، وهو الجانب الذي افتقدناه بشكل ملحوظ في الأعمال الفنية التي تقدم لنا وللمجتمع والجمهور بشكل عام.

وأضاف: المسلسل يتحدث عن التأخر العقلي، وعن العائلة التي يتواجد فيها شخص متأخر عقلياً، وبالأخص إذا كان هذا الشخص يتيماً، فضلاً عن التطرق للجار الذي أصبح اليوم بعيداً عن جاره، رغم أنه وفي حقيقة الأمر وواقعه يعتبر الأخ والصديق والوالد.

وقال الفنان ناصر محمد الى انه سيظهر بشخصية مطر شقيق البنات اللاتي سيتم التركيز عليهن في المسلسل الذي يقوم على مجموعة من المبادئ مثل بر الوالدين والتمسك بالعادات والتقاليد..

من جانبه قال الفنان عبدالله عبدالعزيز: لأول مرة أقوم بدور الأب المتقدم في السن، وهو جار البنات، وشخصية طيبة وإيجابية تحاول مساعدة البنات اليتيمات، بالإضافة إلى أن هذا الأب يعاني من مشاكل مع أبنائه ويحاول ترتيب بيته، وفي العمل خطوط أخرى سيكتشفها المشاهد عند عرض العمل في رمضان بإذن الله. أما الفنان خالد الحمادي قال: أشارك في العمل بدور خالد الذي يقوم بتولي أمور والدته، وهي على خلاف مع بنات شقيقتها، بسبب الفارق الطبقي الواضح بين العائلتين ويقع في غرام ابنة خالته، التي بدورها تبادله الحب ويقرران أن يتزوجا بالسر دون علم والدته، وفي النهاية تحدث عدة مفاجآت .

أما الفنان رفعت أحمد فقال: أجسد دور المحامي الذي يقوم بدوره بالتوفيق بين العائلات التي تقع في خلافات بسبب الميراث، ويحاول أن يصلح فيما بينهم وتدور الأحداث في قالب اجتماعي إنساني مشوق.

بينما قالت الفنانة خلود أحمد: أقوم بشخصية مريم الأخت الكبرى، التي تنفصل عن أخواتها، وتحاول أن تخرج عن عاداتها وتقاليدها، وينعكس ذلك سلبيا عليها ونحاول من خلال هذه الشخصية أن نوجه رسالة إيجابية للمجتمع القطري والخليجي والعربي، وهي أهمية التلاحم الأسري.

ولفتت خلود إلى أن مشاركتها في هذا العمل تختلف عن مشاركتها في مسلسل برودكاست الذي كان عملا كوميديا بامتياز، وقالت إنها ستظهر بشخصية جديدة على مستوى الدراما القطرية.

اما الفنانة ياسمين قالت : هذه مشاركتي الثانية في الدراما القطرية، معربة عن سعادتها بالدور الذي أسند إليها، حيث اقوم بدور هيا البنت البسيطة التي كرست حياتها لتربية شقيقها من ذوي الاحتياجات الخاصة وأعربت عن أملها في أن يحقق العمل النجاح والانتشار المطلوب.

