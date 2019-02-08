إضاءات

بعد جلسات عمل مكثفة استمرت على مدى الأسابيع الماضية مع المؤلف محمد عبدالمعطي والمخرج احمد سمير فرج لمناقشة التفاصيل والاستعدادات النهائية لمسلسلها الجديد «حكايتي» تبدأ الفنانة ياسمين صبري تصوير المشاهد الأولى من المسلسل منتصف فبراير الحالي.. وتخوض ياسمين خلال هذا العمل اختباراً صعباً حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تضطلع فيها بالبطولة المطلقة لمسلسل يحمل اسمها بعد العديد من المشاركات والبطولات المشتركة دراميا وسينمائيا خصوصا ان المسلسل ستخوض به الماراثون الدرامي في رمضان هذا العام.. وأيضا للمنافسة الشديدة التي من المتوقع أن تواجهها مع وجود ثلاث نجمات يتمتعن بقاعدة جماهيرية عريضة من خلال عدد كبير من مسلسلات الدراما الرمضانية قدمنها على مدى الأعوام الماضية وهن ياسمين عبدالعزيز التي ستقدم مسلسل «الملكة» ومي عزالدين التي تلعب بطولة «البرنسيسة بيسة» ودينا سمير غانم بطلة مسلسل «دنيا».

وأكدت ياسمين أن هذا العمل يمثل تحدياً خاصا لها بس فقط لأنه بطولتها الأولى واسمها سيتصدر أفيشه وتيتراته ولكن لأنها تعول عليه في إعادة اكتشافها كممثلة تملك القدرة على الأداء والتنوع في أدوارها وأيضا يعد فرصة رائعة للتأكيد على حجم موهبتها كممثلة ونجمة تستحق إسناد البطولة المطلقة لها والمنافسة بقوة في الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام وعلى مستوى الساحة الفنية بشكل عام خاصة في ظل محاولات البعض تحجيم نجوميتها بوصفها نجمة «السوشيال ميديا» في إشارة إلى احتلالها مكانة متصدرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك حرص كبير من رواد هذه المواقع على متابعة أخبارها الخاصة وصورها باعتبارها فنانة ونجمة مثيرة للجدل وهو ما جعل ياسمين تبتعد تماما وتهجر «السوشيال ميديا» في الفترة الأخيرة من أجل مزيد من التركيز في مسلسلها الجديد الذي تراهن عليه بقوة.

ورفضت ياسمين الإدلاء بأي تصريحات حول تفاصيل المسلسل وأحداثه واكتفت بالقول بأن أحداثه غير قابلة للتصنيف سواء كانت أحداثه اجتماعية أو بوليسية واكشن ورومانسية أو كوميدية وأكدت أن فكرة العمل وأحداثه غير تقليدية على الاطلاق وستكون مفاجأة للجمهور ونفت كل ما أثير من اجتهادات حول فكرة المسلسل وأحداثه على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت لم يُصرح احد من فريق العمل بأي تفاصيل وكل ما أثاره البعض وتحدث عنه ونشره غير حقيقي بالمرة

هذا وقد انتهى المؤلف محمد عبدالمعطي من كتابة ما يزيد على 20حلقة من حلقات المسلسل ولم يتبق له سوى الحلقات الأخيرة والتي أكد على الانتهاء من كتابتها وتسليمها لشركة «سينرجي» الجهة المنتجة للعمل نهاية فبراير الحالي. وكذلك للمخرج احمد سمير فرج الذي قام خلال الأيام الماضية بمعاينة أماكن التصوير الخارجي في القاهرة والعديد من الأماكن داخل مصر وأيضا متابعة بناء الديكورات داخل الاستديو والتي سيتم فيها تصوير المشاهد الداخلية للمسلسل بعد الاستقرار بشكل شبه كامل على معظم أبطاله ومنهم: أحمد بدير- جمال عبدالناصر- أحمد صلاح حسني- مها أبوعوف- إسلام جمال- ادوارد- أحمد جمال سعيد وتجري حاليا مفاوضات مع الفنانة وفاء عامر من اجل الانضمام لفريق عمل المسلسل والقيام بأحد الأدوار الرئيسة.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمتها ياسمين صبري كان فيلم «الديزل» مع الفنان محمد رمضان والذي عرض جماهيريا في موسم عيد الأضحى الماضي بعدها رفضت العديد من العروض السينمائية من اجل التفرغ التام

لـ «حكايتي».

