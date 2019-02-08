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نيويورك - د.ب.أ: أظهرت بيانات شركة بث الأفلام عبر الإنترنت (نتفليكس)، أن إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، جاءت أقل من التوقعات، على الرغم من نجاح برامجها الجديدة، مثل «بيرد بوكس» و«يو»، في جذب الملايين من المشتركين الجدد.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 27 في المئة سنوياً، إلى 4.19 مليارات دولار، مقابل 4.21 مليارات دولار كان المحللون يتوقعونها، وهو ما أصاب المستثمرين الذين كانوا قد دفعوا سعر سهم الشركة إلى الارتفاع بنسبة 50 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة بخيبة الأمل. وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء، إلى أن توقعات الشركة بشأن مبيعات الربع الحالي من العام جاءت أقل من التقديرات السابقة، ما دفع إلى تراجع سعر السهم 5.3 في المئة في أواخر تعاملات أول من أمس. وأضافت الوكالة أن النتائج المعلنة تشير إلى أن الإنفاق الكبير للشركة على شراء الأفلام والعروض الجديدة لم يحقق النتيجة المأمولة بالسرعة المتوقعة، رغم أن فيلم الرعب «بيرد بوكس» حقق مشاهدة واسعة، حيث شاهده أكثر من 80 مليون مشترك على موقع نتفليكس. وكانت الشركة التي تبث الأفلام والعروض الترفيهية عبر الإنترنت مقابل اشتراك، قد أعلنت أول من أمس، زيادة عدد مشتركيها خلال الربع الأخير من العام الماضي بمقدر 8.84 ملايين مشترك، وهو ما تجاوز توقعاتها المعلنة في أكتوبر الماضي. كما تتوقع ارتفاع عدد مشتركيها في العالم خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 8.9 ملايين مشترك، وهو رقم قياسي جديد.

