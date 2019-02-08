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باريس: استقبال إيطاليا للسترات الصفراء «استفزاز»


اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن لقاء نائب رئيس الوزراء الايطالي وزعيم حركة «خمس نجوم» لويجي دي مايو مع محتجين من «السترات الصفراء» في فرنسا هو «استفزاز جديد غير مقبول» وأعلن دي مايو على مواقع التواصل الاجتماعي أنه التقى في المنطقة الباريسية مسؤولين من حركة «السترات الصفراء» وكتب «رياح التغيير تخطت جبال الألب. أكرر: رياح التغيير تخطت جبال الألب». من جهته اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي الكتروني أن «هذا الاستفزاز الجديد غير مقبول بين بلدين مجاورين وشريكين في الاتحاد الأوروبي».


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