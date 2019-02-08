عربيات ودوليات

القدس - الوكالات: كشف مسؤول فلسطيني وسكان محليون في الأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة أنّ هناك محاولات متزايدة من قبل المستوطنين للاستيلاء على مساحات واسعة من مناطق الرعي في السفوح الشرقية المحاذية للحدود مع الأردن.

وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية «منطقة الأغوار الشمالية ثاني منطقة استراتيجية بعد القدس في المخططات الاستيطانية لحكومة الاحتلال». وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز» ان «الأغوار الشمالية تمثل الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية وهي احدى قضايا الحل النهائي لأنها تمثل قضية الحدود الخارجية للدولة الفلسطينية» وأوضح عساف أن الفترة الماضية شهدت «اقامة خمس بؤر استيطانية في مناطق شاسعة ما يشير الى تجدد الهجمة الاستيطانية على منطقة الأغوار».

ويخشى سكان المنطقة من أصحاب المواشي والأبقار أن تحرمهم هذه البؤر الجديدة من الوصول الى مناطق الرعي التي اعتادوا عليها. وتقيم عشرات العائلات الفلسطينية وسط جبال وتلال وسهول ممتدة عشرات الكيلومترات على الحدود الشرقية للضفة الغربية يمكن للسكان فيها مشاهدة منازل الأردنيين على الجانب الآخر من الحدود التي تفصلها أسلاك شائكة عن معسكرات للجيش الاسرائيلي.

لكن ماكان متاحا من هذه المناطق قبل سنوات أو أشهر لم يعد كذلك اليوم مع اقامة بؤرة استيطانية جديدة تغلق أمامهم مساحات من هذه المناطق التي يسيطر عليها المستوطنون. وقال محمد أيوب أحد أصحاب المواشي ويسكن في منطقة الحمة في الأغوار وهو يشير الى تلة مجاورة أقيمت عليها بؤرة استيطانية «اليوم لايمكننا الوصول الى ذلك الجبل.. انهم يضيقون علينا». وأضاف أيوب الذي يقيم في هذه المنطقة منذ عقود في بيت من الصفيح «حضر المستوطن الى المنطقة وقبل أن يقيم بركس (حظيرة) لأغنامه تم ايصال الكهرباء وشق طريق له». وقال ان «الهدف ليس ايجاد مرعى لأغنام المستوطن وانما السيطرة على الأرض وطردنا منها». ويجزم أيوب «أن هذه البؤرة ستتحول الى مستوطنة بل أنها أصبحت مستوطنة يأتي اليها عدد من المستوطنين ويحميها الجيش».

ورفضت «كوجات» وهي الوكالة المسؤولة عن تنسيق أنشطة الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التعليق على النشاط الاستيطاني في الأغوار؟ وقال مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان «بتسيلم» ان اسرائيل «تفرض على الفلسطينيين البقاء ضمن بلداتهم التي ضاقت عليهم وتمنع منعا شبه تام البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C». ويضيف المركز على موقعه على الانترنت «الادارة المدنية ترفض على نحو شامل تقريبا اصدار تراخيص بناء للفلسطينيين مهما كان نوع البناء».

ويوضح المركز الاسرائيلي أنه «عندما يبني الفلسطينيون دون ترخيص - لأنه لا خيار آخر لديهم - تصدر الادارة المدنية أوامر هدم للمباني بعضها تنفذه فعليا وحيث لا ينفذ أمر الهدم يُجبر السكان على العيش في انعدام يقين دائم» وتشير معطيات «بتسيلم» الى أنه «في الفترة ما بين 2006 وسبتمبر 2017 هدمت الادارة المدنية 698 وحدة سكنية على الأقل في بلدات فلسطينية في منطقة الأغوار».

ويضيف المركز في بياناته «المباني التي هُدمت كان يسكنها 2948 فلسطينيا بينهم على الأقل 1334 قاصرا». وأوضح أن منع البناء والتطوير الفلسطيني في منطقة الأغوار يمس على وجه الخصوص نحو عشرة آلاف فلسطيني «يسكنون في أكثر من 50 تجمعا سكانيّا (مضارب) في مناطق C». وتوجد عشرات المستوطنات الاسرائيلية في منطقة الأغوار الشمالية أقيمت بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية والعديد منها تستغل مساحات واسعة من الأراضي وتسيطر على مصادر المياه ولديها نشاط زراعي كبير. ووضعت اسرائيل العديد من الخطط، منها ما هو معروف باسم معديها مثل خطة ألون وخطة دروبلس التي يمثل الاستيطان في الأغوار حجر أساس فيها، لكيفية السيطرة على المصادر الطبيعية والأرض ومنع قيام دولة فلسطينية تكون المنطقة الشرقية حدودها مع الأردن. وقال عدد من سكان المنطقة التي أقيمت فيها البؤر الاستيطانية الجديدة انهم يتعرضون للملاحقة من قبل المستوطنين المسلحين برشاشات اضافة الى الكلاب.

