عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: قررت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي الذي يسيطر عليه الديموقراطيون فتح تحقيق في تعاملات الرئيس دونالد ترامب المالية الخاصة، واذا ما كان لروسيا أي نفوذ على الرئيس الاميركي على القرارات التي يصدرها.

وعلى مدى أشهر طويلة حذر ترامب ومحاميه الخاص رودي جولياني من نتائج محاولة أي جهة كانت بما فيها المدعي الخاص روبرت مولر التحقيق في معاملات الرئيس المالية، معتبرين هذا «خطا أحمر لن يسمح بتجاوزه».

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من دعوة ترامب في خطاب حالة الاتحاد الحزبين الى الوحدة والعمل سويا، منتقدا التحقيقات الحالية التي تستهدفه واعتبرها «مضرة بالبلاد»، ودعا الى انهائها والرئيس الجمهوري كسر تقليدا امتد لعقود طويلة برفضه نشر سجلاته الضريبية وخاض عدة معارك منذ ترشحه للانتخابات عام 2015 مع جهات وشخصيات كثيرة طالبته بنشر هذه السجلات التي من المفترض أن تكشف التعاملات المالية الخاصة به بالتفاصيل. وأعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الديموقراطي آدم شيف العدو اللدود لترامب في بيان أصدره في واشنطن «أن اللجنة ستطلق تحقيقا سيتجاوز العلاقات المزعومة بين حملة ترمب وروسيا ليبحث اذا ما كان الرئيس يستفيد ماليا من القرارات التي يصدرها».

وأضاف البيان «أدت تصرفات ترامب وموقفه تجاه روسيا خلال الحملة الانتخابية والادارة الى زيادة المخاوف من تأثير النفوذ الأجنبي على الرئيس والتأكيد على الحاجة الى تحديد ما اذا كان هو أو أولئك في ادارته قد عملوا في خدمة مصالح أجنبية». وستمتد التحقيقات الى فحص معاملات ترمب المالية الخاصة في وقت قالت تقارير اعلامية ان الرئيس أجرى اتصالات بأطراف رسمية قبل وصوله الى البيت الأبيض لتسهيل استثمارات كان يرغب في تنفيذها في موسكو.

