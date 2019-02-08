عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت مجلة أميركية أن أعضاء «متمردين» في الحزب الجمهوري عازمون على اقصاء الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2020. وذكرت مجلة «واشنطن اكزامنر» الالكترونية أن أولئك الأعضاء رغم توافقهم على هدف مشترك، فانهم منقسمون بشأن استراتيجية واحدة مع اقرارهم باحتمال ألا يصادف جهودهم النجاح المأمول وقالت ان الشيء الوحيد الذي يجمع عليه هؤلاء الأعضاء هو بغضهم لترامب.

وأوضحت المجلة أنه لم يبرز حتى الآن أي جمهوري يمكن أن يمثل تحديا رئيسيا كمرشح ضد ترامب في الانتخابات القادمة.

غير أن الصحيفة رأت في حاكم مريلاند لاري هوغان الأمل الواعد الذي يمكنه تحدي ترامب بعد أن بات أول حاكم جمهوري يعاد انتخابه لولاية أخرى. وقسمت الصحيفة المناوئين للرئيس من الجمهوريين المنضمين لمجموعة تطلق على نفسها «حركة أوقفوا ترامب» الى ثلاث فئات. الفئة الأولى ترى أن الدفع بمنافس رئيسي هو الخطة الأجدى التي تملك مقومات النجاح.

وتميل الفئة الثانية الى دعم مرشح مستقل في حين تؤيد الفئة الثالثة مرشحا ديموقراطيا من يسار الوسط شبيها بالمرشح المعتدل الذي انتزع أصوات الجمهوريين الريفيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

