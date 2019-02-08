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الخرطوم - أ.ف.ب: أقر الرئيس السوداني عمر البشير بأن قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد قد أثارا الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تُطالبه بالتنحي عن السلطة. ونظمت مجموعات من الأطباء والطلاب والمحامين تظاهرات في العاصمة السودانية وغيرها من مناطق البلاد في مواصلةٍ للاحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وتحولت الاضطرابات الى احتجاجات عمت البلاد ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، حيث يُطالب المتظاهرون باستقالته ويقول مسؤولون حكوميون ان 30 شخصاً قُتلوا في التظاهرات بينما أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش أن 51 شخصاً على الأقل قُتلوا خلالها. وقال البشير (75 عاماً) لصحافيين في مقر اقامته بالعاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الخميس ان «الذين خرجوا الى الشوارع شباب، وغالبيتهم فتيات».وأضاف ان قانون النظام العام هو «واحد من أسباب تفجر غضب الشباب».

ويقول نشطاء ان القانون المعمول به منذ عشرات السنين يستهدف بالدرجة الأولى النساء اللواتي غالبا ما يُتهمن بـ«ارتداء ملابس غير لائقة وبسلوك غير أخلاقي». وتُفرض عقوبات شديدة بما في ذلك الغرامات والسجن، على النساء اللواتي تُثبَت ادانتهن بموجب القانون. كما يقول نشطاء انه بموجب القانون يُمكن لأي تجمع لنساء ورجال سودانيين، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة أن يشكل هدفاً للشرطة.

وأشار البشير الى أن الأوضاع الاقتصادية عموما بما في ذلك التضخم المرتفع، تُشكل أيضاً سببا في اندلاع الاحتجاجات وقال ان الشباب «طموحاتهم أعلى من الواقع، اضافة لقلة الوظائف في القطاعين العام والخاص».

من جهة ثانية، أمر البشير باطلاق سراح جميع الصحافيين الذين اعتُقلوا خلال حملة شنتها السلطات منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر. وقد تم اعتقال 18 صحافياً سودانياً منذ بدء الاحتجاجات. وتقول جماعات حقوقية ان أكثر من ألف متظاهر وقيادي في المعارضة وناشط احتُجزوا منذ بدأ جهاز الأمن والاستخبارات قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. والأسبوع الماضي، أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني قراراً باطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة، بحسب ما أكدت وزارة الاعلام السودانية.

