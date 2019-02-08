عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد نائب وزير الدفاع الايراني العميد قاسم تقي زادة، أن طهران أطلقت قمرا صناعيا بعد فشل تجربة الاطلاق الأولى منتصف يناير الماضي.

وذكر المسؤول الدفاعي في كلمة ألقاها في مدينة بردسير بمحافظة كرمان جنوب شرقي ايران، أن صاروخ «سفير» الحامل لقمر «دوستي» (الصداقة) الصناعي أطلق الاربعاء وتم وضع القمر في مداره المحدد مشيرا الى أن التجربة الجديدة أجريت بالتزامن مع «أيام عشرة الفجر» حسب وكالة «ارنا».وأعلن تقي زادة، أن قمر «طلوع» للاتصالات سيوضع في مداره المقصود «في القريب العاجل» موضحا أن ذلك سيحدث في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وتشير صور أقمار صناعية نشرتها شركة «ديجيتال غلوب» الأربعاء الى احتمال اجراء ايران محاولة ثانية لاطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا من مطار «الامام الخميني» الفضائي.

وبحسب وكالة «أسوشيتدس برس» تظهر الصور الصاروخ في المطار الفضائي يوم الثلاثاء، ويختفي يوم الأربعاء تاركا آثار احتراق على منصة اطلاقه.

