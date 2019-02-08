دوليه

انتزع مانشستر سيتي حامل اللقب الصدارة من ليفربول بفوزه الثمين على مضيفه إيفرتون 2-0 أول من امس على ملعب «غوديسون بارك» في ليفربول في مباراة مقدمة من المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي.

ويدين مانشستر سيتي بفوزه إلى قطب دفاعه الفرنسي أيميريك لابورت والبديل البرازيلي غابريال جيزوس اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، والسابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الثاني. وهو الفوز الثاني تواليا لمانشستر سيتي والـ20 هذا الموسم فرفع رصيده إلى 62 نقطة وانتزع الصدارة بفارق الأهداف من ليفربول الذي لعب مباراة أقل.

واستعد لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا جيدا للقمة المرتقبة بعد غد ضد ضيفهم تشلسي في المرحلة السادسة والعشرين، علما بأن الفريقين سيلتقيان في 24 فبراير الحالي في المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة وهي المباراة التي كانت سببا في تقديم مباراة اليوم ضد إيفرتون ضمن المرحلة السابعة والعشرين.

ويلعب ليفربول غدا مع ضيفه بورنموث في المرحلة السادسة والعشرين، قبل أن يحل ضيفا على مان يونايتد في المرحلة السابعة والعشرين في 24 الحالي.في المقابل، مني إيفرتون بخسارته الثانية تواليا والـ11 هذا الموسم فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع.وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة خصوصا في الشوط الأول حيث انتظر الوقت بدل الضائع من الشوطين لتسجيل هدفي الفوز. وأهدر لابورت فرصة افتتاح التسجيل فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما ارتقى برأسه لكرة عرضية والمرمى مشرع أمامه فتابعها بجوار القائم الأيسر (16).وردت العارضة كرة الألماني إيلكاي غوندوغان من مسافة قريبة اثر تمريرة من الاسباني دافيد سيلفا قبل ان يشتتها الدفاع (19). ونجح لابورت في منح التقدم لسيتي بضربة رأسية إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها دافيد سيلفا (45+2). وكاد أغويرو يضيف الهدف الثاني بتسديدة أكروباتية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيسر (58).وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة نجح جيزوس، بديل أغويرو، في تسجيل الهدف الثاني عندما تلقى كرة من الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، بديل دافيد سيلفا، داخل المنطقة فلعبها ساقطة ارتطمت بالحارس جوردان بيكفورد وتهيأت أمامه مجددا ليتابعها برأسه داخل المرمى الخالي(90+7).

