دوليه

أكمل بايرن ميونيخ الوصيف وشالكه عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا بفوز الأول بشق النفس على مضيفه هرتا برلين 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2)، والثاني الكبير على ضيفه فورتونا دوسلدورف 4-1 أول من امس في ثمن النهائي.

في المباراة الأولى على الملعب الأولمبي في العاصمة، استمرت معاناة النادي البافاري بعد خسارته أمام باير ليفركوزن 1-3 السبت في البوندسليغا، واحتاج إلى التمديد لتخطي عقبة هرتا برلين بهدف لمهاجمه الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة 100.

وبكر هرتا برلين بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثالثة عبر ماكسيميليان ميتلشتادت، لكن الفريق البافاري رد بعد 4 دقائق بواسطة سيرج غنابري بتسديدة «على الطاير»، قبل أن يمنحه التقدم بتسديدة قوية في الدقيقة 49.لكن قطب الدفاع الدولي ماتس هوملس ارتكب خطأ فادحا عندما حاول إعادة الكرة برأسه إلى حارس مرماه زفن أولريخ الذي لعب أساسيا في ظل استمرار غياب القائد العملاق مانويل نوير بسبب الإصابة، فهيأها للمهاجم البديل دافي شيلكه الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى مدركا التعادل (67).

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين حيث كانت الكلمة الأخيرة لكومان بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 100.

وفي الثانية، أكرم شالكه، ثالث أفضل المتوجين باللقب (5 مرات)، وفادة ضيفه فورتونا دوسلدورف المتوج باللقب عامي 1979 و1980، بالفوز عليه 4-1.وسجل التركي أحمد كوتوجو (30) والسنغالي ساليف سانيه (48 و87) ومارك ألكسندر أوث (53) أهداف شالكه، وروفن هيمينغز (71) هدف فورتونا دوسلدورف.

وكان لايبزيغ وأوغسبورغ حجزا بطاقتيهما بفوز الأول على ضيفه فولفسبورغ، والثاني على مضيفه هولشتاين كييل من الدرجة الثانية، بالنتيجة ذاتها (1-0).وحسم لايبزيغ مباراته أمام فولفسبورغ بطل 2015، في الشوط الأول بهدف البرازيلي ماتيوس كونيا (9) وبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، فيما انتظر أوغسبورغ الدقيقة 85 لوضع حد لمغامرة هولشتاين كييل بهدف للنمسوي ميكايل غريغوريتش.

