دوليه

أعلن نادي نابولي الإيطالي في وقت متاخر أول من امس أنه تم تعليق عملية انتقال السلوفاكي ماريك هامشيك قائد الفريق لنادي داليان يفانج الصيني بعدما فشلا في التوصل لاتفاق بشأن عقد الانتقال.

ولعب هامشيك (31 عاما) مع فريق نابولي منذ 2007، بعدما قضى ثلاثة مواسم مع فريق بريشيا. وأصبح هامشيك هداف النادي عبر التاريخ بعدما سجل 121 هدفا كما انه صاحب الرقم القياسي فى عدد المباريات التى خاضها بقميص الفريق بعدما شارك في 520 مباراة .ويبدو أن الخلاف بين الناديين يأتي بسبب رغبة نابولي في بيع اللاعب بشكل نهائي، في حين يهدف نادي داليان لاستعارته.

