دوليه

أفاد مصدر مقرب من نادي نانت الفرنسي أول من امس أن الأخير طلب من محاميين دراسة الإجراءات القانونية المحتملة لإرغام نادي كارديف سيتي الويلزي المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز على الالتزام بدفع قيمة تعاقده مع مهاجمه الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي فقد أثره بعد سقوط الطائرة التي كان على متنها في بحر المانش.

وبحسب المصدر فإن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة التي بلغت 17 مليون يورو، والتي كان يتعين على كارديف سيتي دفعها مقابلة ضمه قلب الهجوم الأرجنتيني، لم يتم تسديدها، بينما تم تسجيل عملية الانتقال.

وأضاف أن نانت يعتزم رفع القضية إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).من جهتها، أوضحت قناة «بي بي سي ويلز» أن النادي الفرنسي حدد مهلة مدتها 10 أيام، لمسؤولي النادي الويلزي لدفع خمسة ملايين يورو، كدفعة أولية من الدفعة الأولى، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد مصدر في كاريف لوسائل الإعلام البريطانية أن النادي ينوي بالفعل دفع قيمة الصفقة لكن فقط عندما «تتضح جميع الحقائق بجلاء» بخصوص مصير سالا. وغادر سالا (28 عاما) والطيار ديفيد إبوتسون (59 سنة) نانت في غرب فرنسا، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الحين، في 21 يناير الماضي باتجاه العاصمة الويلزية كارديف للالتحاق بفريقه الجديد، بيد أن الطائرة اختفت في بحر المانش.