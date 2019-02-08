loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نانت يدرس مقاضاة كارديف


أفاد مصدر مقرب من نادي نانت الفرنسي أول من امس أن الأخير طلب من محاميين دراسة الإجراءات القانونية المحتملة لإرغام نادي كارديف سيتي الويلزي المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز على الالتزام بدفع قيمة تعاقده مع مهاجمه الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي فقد أثره بعد سقوط الطائرة التي كان على متنها في بحر المانش.
وبحسب المصدر فإن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة التي بلغت 17 مليون يورو، والتي كان يتعين على كارديف سيتي دفعها مقابلة ضمه قلب الهجوم الأرجنتيني، لم يتم تسديدها، بينما تم تسجيل عملية الانتقال.
وأضاف أن نانت يعتزم رفع القضية إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).من جهتها، أوضحت قناة «بي بي سي ويلز» أن النادي الفرنسي حدد مهلة مدتها 10 أيام، لمسؤولي النادي الويلزي لدفع خمسة ملايين يورو، كدفعة أولية من الدفعة الأولى، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد مصدر في كاريف لوسائل الإعلام البريطانية أن النادي ينوي بالفعل دفع قيمة الصفقة لكن فقط عندما «تتضح جميع الحقائق بجلاء» بخصوص مصير سالا. وغادر سالا (28 عاما) والطيار ديفيد إبوتسون (59 سنة) نانت في غرب فرنسا، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الحين، في 21 يناير الماضي باتجاه العاصمة الويلزية كارديف للالتحاق بفريقه الجديد، بيد أن الطائرة اختفت في بحر المانش.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة