دوليه

أعلنت السلطات البريطانية، أول من أمس نجاحها في انتشال جثة من حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا مهاجم فريق كارديف سيتي المنافس بالدوري الإنكليزي والطيار ديفيد إبوتسون، والتي فقدت فوق القنال الإنكليزي في 21 يناير الماضي.

جاء ذلك بعد أيام من تحديد موقع حطام الطائرة شمالي جزيرة غيرنزي.وأكدت شعبة التحقيقات في الحوادث الجوية ببريطانيا انتشال الجثة لكنها لم تشر إلى ما إذا كان قد تم التعرف عليها.

وأضافت أنه تم استخدام مركبة يتم التحكم فيها عن بعد في ظل ظروف عصيبة لانتشال الجثة.وكانت الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني سالا (28 عاما) إلى ويلز قادما من فرنسا، بعد توقيعه عقود الانضمام إلى صفوف كارديف سيتي، قد اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنكليزي.

وبعد الإعلان عن وقف عمليات البحث الرسمية عن اللاعب في 24 يناير الماضي، تم جمع 260 ألف جنية إسترليني (340 ألف دولار) لتمويل عملية البحث الخاصة.وكان كارديف سيتي قد تعاقد مع سالا من فريق نانت الفرنسي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار) ، في صفقة قياسية لكارديف.وذكرت تقارير إخبارية أن سالا بعث رسالة عبر تطبيق «واتساب» أشار خلالها إلى أنه يشعر بالخوف قبل اختفاء الطائرة ، موضحا أنه كان يشعر بـ»ذعر بالغ».

