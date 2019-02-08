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يُعقد غداً السبت المؤتمر الإقليمي الخامس لرياضة السيارات بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا الذي يستضيفه النادي الدولي الكويتي للسيارات KT بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات فيا. ويقام المؤتمر تحت رعاية وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، في فندق كراون بلازا لمدة 3 أيام من غد السبت حتى الاثنين المقبل بحضور الفرنسي جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ونائبه الإماراتي د. محمد بن سليم، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي. ويشارك في المؤتمر رؤساء وممثلو اتحادات وأندية السيارات من 20 دولة، هي: الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، قطر، الأردن، لبنان، سورية، فلسطين، اليمن، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، قبرص، وإيران.

وأكمل النادي الكويتي الدولي للسيارات KT برئاسة د. عماد بوخمسين جميع الترتيبات اللازمة من أجل إنجاح فعاليات هذا المؤتمر الذي يقام في الكويت للمرة الثانية بعد أن استضاف النادي الكويتي الدولي للسيارات المؤتمر الإقليمي الأول في العام 2015 والذي شهد وقتها حضوراً مميزاً وإشادة كبيرة من جميع المشاركين وعلى رأسهم الفرنسي جان تود رئيس النادي الدولي للسيارات.

وتوافدت بعثات الدول المشاركة إلى مطار الكويت منذ مساء أمس، ومن المنتظر أن يكتمل وصول جميع الوفود اليوم، على أن يصل رئيس الاتحاد الدولي يوم غد السبت للمشاركة في المؤتمر.

ويتضمن برنامج المؤتمر زيارة خاصة لرئيس الاتحاد الدولي إلى حلبة مدينة الكويت للمحركات يوم الأحد من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 01:00 ظهراً، وذلك للاطلاع على هذا الصرح الرياضي العالمي المميز وهو أحد مشاريع الديوان الأميري تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبمنحة أميرية كريمة من سموه.

وسيشهد يوم غد السبت في 09:00 صباحاً اجتماعاً مغلقاً لرؤساء الأندية والاتحاد المشاركة في المؤتمر، على أن يستمر هذا الاجتماع حتى الساعة 01:00 ظهراً، بينما يقام حفل الافتتاح في الساعة 02:00 ويستمر لمدة نصف ساعة، تبدأ بعدها أولى ورشات العمل وتستمر حتى الساعة 05:30 مساءً. ويجتمع الضيوف في الساعة 07:30 مساءً .

وتقام في اليوم الثاني ورشتا عمل، الأولى في الفترة الصباحية، والثانية في الفترة المسائية، على أن يخصص اليوم الثالث لزيارة مدينة الكويت لرياضة المحركات. وكان النادي الدولي الكويتي للسيارات سباقاً لاستضافة النسخة الأولى من المؤتمر في العام 2015، ثم أقيم المؤتمر الثاني في الجزائر العام 2016، واستضافت بيروت النسخة الثالثة في العام 2017، ومراكش النسخة الرابعة في العام الماضي.

