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قال الرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات عيسى حمزة إن استضافة البلاد للمؤتمر الإقليمي لرياضة السيارات بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثانية خلال مدة قصيرة تؤكد ثقة الاتحاد الدولي في النادي الكويتي للسيارات الذي نجح بشكل كبير في الاستضافة الأولى العام 2015.

وأضاف حمزة أن رئيس النادي الدولي الكويتي للسيارات د عماد بوخمسين وخلال النسخة الماضية من المؤتمر في مراكش العام الماضي، وجه الدعوة إلى الحضور وطلب استضافة المؤتمر هذا العام، ولقي هذا الطلب ترحيب جميع المشاركين وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الفرنسي جان تود.

ورحب حمزة بجميع الضيوف المشاركين في المؤتمر، مثمناً في الوقت ذاته الدور الكبير لنائب رئيس الاتحاد الدولي الإماراتي محمد بن سليم ومقدراً جهوده الكبيرة في كل ما يتعلق برياضة المحركات.

ولفت إلى أن الاجتماع سيشهد مشاركة 85 ممثلاً لأندية واتحادات السيارات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو عدد كبير، يوضح أهمية هذا المؤتمر، مضيفاً أن برنامج المؤتمر سيشهد زيارتين إلى مدينة الكويت لرياضة المحركات، الأولى بعد غد الأحد لرئيس الاتحاد الدولي جان تود، والثانية يوم الاثنين لجميع الوفود المشاركة.

وقال: «لا شك أن مدينة الكويت لرياضة المحركات تعتبر معلماً من معالم البلاد، و لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو أمير البلاد على تكفل الديوان الأميري ببناء هذه الحلبة، وهذا يدل على اهتمام سموه بالشباب وكل ما يتعلق بهم»، مضيفاً أن التنسيق جار لبدء الفعاليات في الحلبة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي. علماً بأن النادي الدولي الكويتي للسيارات ممثلاً بالدكتور عماد بوخمسين هو عضو في اللجنة المشرفة لإدارة الحلبة والتي يرأسها عبدالعزيز اسحق رئيس اللجنة المالية في الديوان الأميري.

