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تعود عجلة الدوري الممتاز للدوران في 04:45 مساء اليوم حيث يتواجه القادسية مع الجهراء على ستاد محمد الحمد، ويحل العربي ضيفا على الشباب. وتقام المباراتان في التوقيت ذاته في افتتاح منافسات الجولة الثانية عشرة. في المباراة الأولى يريد القادسية تحسين ترتيبه حيث يأتي في المركز الرابع برصيد 20 نقطة متخلفا بفارق الاهداف فقط عن كاظمة الثالث وبفارق سبع نقاط عن الكويت المتصدر وثلاث نقاط عن السالمية الثاني. ويعول الروماني ايوين مارين مدرب القادسية على اللاعبين خالد الرشيدي وعامر المعتوق وابيابوي بكر وخالد ابراهيم وخالد القحطاني وسلطان العنزي واحمد الظفيري وعبد الله ماوي وصالح الشيخ وبدر المطوع ويوسف ناصر.

واستعد القادسية لاستئناف الدوري بمعسكر تدريبي خارجي أقامه في العاصمة القطرية الدوحة، قبل ان يواجه الكويت في نهائي كأس ولي العهد والذي خسره 0-1. في المقابل يريد الجهراء العودة إلى الاجواء حيث يأتي حاليا في المركز الاخير برصيد نقطتين عقب مستوى متواضع جدا قدمه في الموسم الحالي.

وفي المباراة الثانية يرغب العربي في الفوز من اجل تحسين ترتيبه حيث ياتي في المركز الخامس برصيد 19 نقطة. ويعتمد السوري حسام السيد مدرب العربي على مجموعة من اللاعبين المحليين ابرزهم: سليمان عبد الغفور واحمد رحيل وعلي مقصيد وعبد الله الشمالي ومحمد فريح وفهد الانصاري واحمد يونس وبدر طارق وحسين الموسوي.

وأقام العربي معسكرا تدريبيا في البحرين استعدادا لاستئناف الدوري حيث التزم خلاله اللاعبون بالتدريبات على فترتين صباحية ومسائية وخاضوا عددا من المباريات التجريبية المفيدة.

في الناحية الأخرى يرغب الشباب في تحسين وضعه حث يأتي في المركز قبل الاخير برصيد سبع نقاط إلا أن فرصته في التقدم كبيرة حيث يتأخر بنقطة واحدة عن الفحيحيل الثامن وبنقطتين عن التضامن السابع.

