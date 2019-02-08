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يستضيف السالمية نظيره النصر في 04:45 مساء غد على ستاد ثامر في الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز. وفي التوقيت ذاته ضمن الجولة ذاتها يلعب الفحيحيل مع التضامن على ستاد نادي الشباب.

في المباراة الاولى يريد السالمية أن يقترب من نادي الكويت حيث يمتلك السماوي 23 نقطة في المركز الثاني بفارق اربع نقاط عن الابيض المتصدر.

ولعب السالمية الاحد الماضي مباراة ودية مع الشباب خسرها بنتيجة 0-3 جاءت استعدادا لمنافسات الدوري.

في المقابل يرغب النصر في تقليل المسافات بينه وبين الخمسة الكبار حيث يأتي في المركز السادس بفارق سبع نقاط عن العربي الخامس.

وفي المباراة الثانية يبدو المستوى متقاربا بين التضامن السابع برصيد تسع نقاط والفحيحيل الثامن برصيد ثماني نقاط حيث يطمح كل منهما الى الفوز من اجل التقدم في الترتيب والابتعاد عن دائرة الهبوط التي تهددهما.

