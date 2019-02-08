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تنطلق بطولة الكويت الدولية الـ 19 لسباقات الهجن غدا على مضمار الشهيد فهد الأحمد في نادي سباقات الهجن بمشاركة واسعة من ملاك الهجن في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.وقال رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة فهد العويضة في تصريح صحافي امس: إن اللجنة ونظرا إلى الإقبال الكبير الذي شهدته البطولة التي تحظى برعاية أميرية سامية للمشاركة فيها لا سيما للهجن ذات الأعمار الصغيرة قررت زيادة عدد أشواط البطولة إلى 70 شوطا بدلا من 63 كما كان مقررا سابقا.

وأضاف العويضة أن معظم الوفود المشاركة وملاك الهجن المشاركين وصلوا إلى البلاد مع هجنهم عبر منافذ البلاد المختلفة على أن يكتمل وصولهم قبل انطلاق البطولة منوها بجهود القائمين على هذه المنافذ وتعاونهم مع اللجنة المنظمة في تسهيل عملية دخول الهجن إلى البلاد.

وذكر أن البطولة تتميز بجوائزها القيمة للفائزين بالمراكز الأولى وهي عبارة عن سيارات إضافة إلى جوائز نقدية مجزية متوقعا أن تحفل البطولة بمستوى قوي سواء للأشواط المخصصة للهجن العائدة للمواطنين أو تلك العائدة للشيوخ ومن يرغب في المشاركة بها. وعن استعدادات ملاك الهجن الكويتيين للبطولة أفاد العويضة بأنها جيدة خصوصا في ظل مشاركتهم أسبوعيا في السباقات التي يقيمها النادي كما أن بعضها شارك في البطولات الخارجية معربا عن الأمل في أن تحقق هجن الكويت نتائج مميزة في البطولة.ونوه بالجهود التي تبذلها اللجان العاملة في البطولة سواء من كوادر النادي أو الهيئة العامة للرياضة من أجل إنجاح هذا الملتقى التراثي الذي يتزامن مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية داعيا محبي هذه الرياضة الأصيلة إلى الحضور والاستمتاع بسباقاتها التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية.

