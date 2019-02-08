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تضيء بطولة سمو الامير الدولية الكبرى للرماية شمعتها الثامنة غداً بمشاركة 420 رامياً ورامية يمثلون 42 دولة ويتنافسون على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي، في مختلف مسابقات اسلحة الخرطوش والرصاص.

وينوب عن سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في حضور حفل الافتتاح الذي يقام في الساعة السادسة مساء غد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود.

وفي ظل وصول جميع الوفود المشاركة في هذه البطولة التي تختتم منافساتها الخميس المقبل، فقد اكملت اللجنة العليا المنظمة والتابعة لنادي الرماية، جميع استعداداتها لاضفاء النجاح على هذا الحدث، حيث انتهت جميع الدورات التدريبية الاستعدادية التي جرت تحت اشراف الاتحادين الآسيوي والكويتي في مختلف انواع الاسلحة، عدا القوس والسهم. كما وضعت اللجنة اللمسات الاخيرة على حفل الافتتاح، بالتوازي مع الاجتماع الفني الذي يعقد في الساعة الحادية عشرة صباح غد، وانطلاق المسابقات رسميا.

ويقتصر اليوم الاول من البطولة على تدريبات غير رسمية لجميع المشاركين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا. كما سيتم مراقبة تجهيز المشاركين على مدار تلك التدريبات.

وغدا، تبدأ المنافسات الفعلية من خلال التدريبات الرسمية لمسابقات التراب والمسدس 50 مترا للرجال والبندقية 10 امتار للجنسين.

ومن المعلوم ان الكويت فازت بلقب النسخة الماضية من البطولة المدرجة منذ سنوات على روزنامة الاتحاد الدولي للعبة، والتي جرت في يناير 2018 بمشاركة 330 رام ورامية يمثلون 39 دولة من مختلف انحاء العالم.

