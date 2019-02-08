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قطع الكويت شوطا مهما في مشوار تأهله الى الدور الثاني بعد تفوقه على الجهراء 80-70 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة درع الاتحاد لكرة السلة والتي شهدت ايضا فوز كاظمة على الشباب 78-67 . وفي المجموعة الاولى فاز القادسية على النصر 82-34، واليرموك على الساحل 73-56.

ورفع الكويت رصيده 7 نقاط بالتساوي مع كاظمة والقرين في صدارة الثانية، فيما اصبح رصيد الجهراء 6 نقاط، والشباب 5 نقاط والصليبخات 4 نقاط. وانفرد القادسية في صدارة الاولى بـ 8 نقاط ثم يأتي اليرموك 7 نقاط والعربي والنصر 6 نقاط، والساحل 5 نقاط، واخيرا التضامن 4 نقاط. وضمن الكويت الى حد كبير تأهله نظرا لانه يحتاج الى الفوز على الشباب المتواضع في الجولة الاخيرة فيما انحصرت البطاقة الثانية بين كاظمة والقرين اللذين يلتقيان وجها لوجه بعد غد، فيما ضمن القادسية تأهله في المجموعة الاولى في الوقت الذي يتنافس فيه العربي واليرموك على البطاقة الثانية التي تبدو اقرب الى الاخير الذي يحتاج الى الفوز على التضامن لضمان تأهله دون النظر الى نتيجة مباراة العربي مع القادسية كونه فائزا على الاخضر في المواجهات المباشرة.

وجاءت مباراة الكويت مع الجهراء سريعة في بدايتها تبادل خلالها الفريقان التسجيل، وتعادلا 6-6، قبل ان يأخذ الكويت زمام المبادرة ويتقدم 12-9 بفضل ثلاثية من راشد الرباح لكن الجهراء عادل الارقام سريعا بفضل يوسف المطيري وبدر العثمان. وبعد ان تقدم الجهراء 14-12، سجل الكويت 7 نقاط سريعة عبر عبدالله الشمري ومساعد العتيبي لينهي الأبيض الربع الاول متقدما 19-15.

ودانت الافضلية في الربع الثاني لصالح الكويت الذي اعتمد على دفاع المنطقة «الزون» مع تطبيق الهجمات المرتدة السريعة عبر يوسف الحمدان وحسين الخباز وعبدالله الشمري ليتقدم الابيض 25-19، ثم وسع الفارق الى 10 نقاط 35-25 قبل أن ينهي الربع لصالحه بفارق 9 نقاط 38-29. وبدأ الجهراء الربع الثالث بصورة جيدة من خلال تقليص الفارق الى 5 نقاط 40-35 بفضل الهجمات المرتدة السريعة عبر تركي حمود ويوسف المطيري ليطلب بعدها مدرب الكويت الالماني بيتر شومر وقتا مستقطا لتصحيح اخطاء فريقه وهو ما مكن الكويت من اعادة الفارق سريعا الى 9 نقاط 44-35. واخفق الجهراء في العودة إلى اللقاء لينهي الكويت الربع متقدما 57-54. وتراجع الاداء بشكل كبير في الربع الاخير بعد ان اتسم اداء الطرفين بالعصبية وعدم التركيز، ووسع الفارق الى 10 نقاط 71-61 مستغلا اخفاق لاعبي الجهراء في تسجيل الرميات الحرة الامر الذي منح الكويت الفرصة في فرض سيطرته وانهاء المباراة لصالحة 80-70.ادار اللقاء الحكام محمد العميري وحافظ الحلبي وعماد صقر.

