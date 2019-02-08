loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الحربي يتظلم من رفع عقوبات «الطائرة»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الجمعة 08 فبراير 2019

أرسل حكم الكرة الطائرة عادل الحربي كتاب تظلم إلى مدير عام الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح يشتكي فيه اتحاد الكرة الطائرة الذي رفع عقوبة الايقاف بحق لاعبي القادسية ناصر عبدالصمد وفهد حزام والاداري عبدالله العنزي الذين عوقبوا بالايقاف بسبب اشتباكهم مع الحكم الحربي في الموسم الماضي.
وذكر الحربي في كتابه انه فوجئ بكتاب اتحاد الطائرة الموجه إلى نادي القادسية ويتضمن رفع الايقاف عن المذكورين: «الامر الذي الحق بي بالغ الضرر وبمسيرتي الرياضية فضلا عن انني ما زلت اعاني من اصابات متفرقة نتيجة الاعتداء»، واضاف: «قرار رفع الايقاف يعتبر استهانة بما فعلوه بحقي وتعديهم علي بالضرب».وطالب الحربي بمخاطبة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة لابقاء العقوبات المتخذة بحق الموقوفين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة