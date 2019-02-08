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أرسل حكم الكرة الطائرة عادل الحربي كتاب تظلم إلى مدير عام الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح يشتكي فيه اتحاد الكرة الطائرة الذي رفع عقوبة الايقاف بحق لاعبي القادسية ناصر عبدالصمد وفهد حزام والاداري عبدالله العنزي الذين عوقبوا بالايقاف بسبب اشتباكهم مع الحكم الحربي في الموسم الماضي.

وذكر الحربي في كتابه انه فوجئ بكتاب اتحاد الطائرة الموجه إلى نادي القادسية ويتضمن رفع الايقاف عن المذكورين: «الامر الذي الحق بي بالغ الضرر وبمسيرتي الرياضية فضلا عن انني ما زلت اعاني من اصابات متفرقة نتيجة الاعتداء»، واضاف: «قرار رفع الايقاف يعتبر استهانة بما فعلوه بحقي وتعديهم علي بالضرب».وطالب الحربي بمخاطبة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة لابقاء العقوبات المتخذة بحق الموقوفين.

