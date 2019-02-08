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توج نادي القادسية اول من امس بلقب فئة العمومي ببطولة اتحاد العاب القوى التمهيدية لفئة العمومي فيما حصد نادي الكويت لقب فئة الناشئين وذلك في ختام منافسات البطولة التي اقيمت على مضمار الاتحاد بمنطقة كيفان.

وجاء تتويج القادسية في منافسات فئة العمومي والتي شملت عددا من مسابقات المضمار والميدان بعد ان حقق 5 .199 نقطة متفوقا على الساحل الذي حل ثانيا بمجموع 5 .126 نقطة و كاظمة الثالث بمجموع 5 .112 نقطة. ونال الكويت لقب فئة الناشئين بعد ان جمع 225 نقطة تلاه القادسية في المركز الثاني بمجموع 215 نقطة ثم كاظمة ثالثا بمجموع 103 نقاط.

