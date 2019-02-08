عربيات ودوليات

موسكو- د.ب.أ: اعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين» أن مسألة منح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لجوءاً سياسيا في حالة سقوطه ليست مطروحة. وكانت هناك تكهنات مؤخرا بهذا الشأن في وسائل اعلام روسية، حيث اقترحت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليز» الشعبية على الحكومة الروسية «منح الصديق مادورو لجوءا سياسيا». ورفض بيسكوف التكهنات التي زعم أصحابها أن الكرملين لم يعد يعتقد بأن مادورو لايزال قادرا على البقاء على رأس السلطة في فنزويلا. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن بيسكوف امس قوله ردا على هذه المزاعم «لا، موقف الكرملين لم يتغير اطلاقا».

