عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو امس تشكيل قوة مهام مشتركة بين تركيا والولايات المتحدة بهدف تنسيق انسحاب القوات الاميركية من سورية. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن جاويش أوغلو قوله في تصريح صحافي ان الجانبين سيقومان بتقييم المقترحات المتبادلة من أجل اتمام الانسحاب الأميركي من سورية دون حدوث مشاكل. وأشار الى وجود عناصر وحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني في مدينة منبج شمال سورية داعيا الى ضرورة اخراجهم من المنطقة. وأوضح ان الولايات المتحدة لا تزال تضع الأكراد من جانب وعناصر وحدات الحماية الشعبية «الارهابية» من جانب آخر في خانة واحدة معتبرا ان تصرف واشنطن اما «يكون عمدا أو سهوا».وأكد دعم بلاده لاقامة المنطقة الآمنة التي تسهم في ازالة مخاوف تركيا الأمنية مشددا على رفض انشاء منطقة عازلة «للارهابيين».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتوقع استعادة كامل المناطق التي لا يزال يُسيطر عليها تنظيم «داعش» في سورية خلال أسبوع.وقال ترامب أمام أعضاء التحالف الدولي ضد «داعش» المجتمعين في واشنطن ان «الجنود الأميركيين وشركاءنا في التحالف وقوات سورية الديموقراطية حرروا على الأرجح كامل المناطق التي يُسيطر عليها تنظيم «داعش» في سورية والعراق». وأضاف «سيتم الأسبوع المقبل الاعلان رسمياً أننا سيطرنا على 100% من أرض الخلافة».

واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبحث مسائل شائكة عدة، أبرزها تجنب بروز التنظيم مجدداً وبت مصير المقاتلين الأجانب المعتقلين في سورية وتبديد التوتر بين الأكراد والأتراك. وقال بومبيو «من الآن وصاعدا لن تكون معركتنا عسكرية في الدرجة الأولى، لأننا ندخل عصر الجهاد اللامركزي وعلينا تالياً تبني مقاربة رشيقة» خصوصاً عبر تكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية.

ميدانيا نفذت قوات وطائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي عملية انزال في ريف دير الزور شرق سورية ليل الأربعاء الخميس. وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية «قامت قوات تابعة للتحالف الدولي تحت تغطية جوية من مروحيات تابعة للتحالف

الدولي بعملية مداهمة وانزال واعتقال ثلاثة أشخاص كانوا يسكنون البيت في قرية الرز في ريف دير الزور الشمالي الشرقي». وأكد المصدر أن من نفذ الهجوم هي قوات أميركية ولم يكن بينهم قوات سورية الديموقراطية.

وحول توقف المعارك بين قوات سورية الديمقراطية وتنظيم داعش قرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، أكد المصدر أن» مفاوضات تجري لاستسلام عناصر داعش الا أنهم يرفضون ويصرون على القتال وسط نفاد المواد الغذائية والذخيرة وربما يدفعهم الجوع الى الاستسلام». وقدر المصدر عدد عناصر داعش بحوالي 300 عنصر، وقال ان «أغلبهم من المقاتلين الأجانب الذين ينتمون الى جنسيات عربية وأجنبية».

