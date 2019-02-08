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موسكو: استعادة وحدة أراضي سورية في متناول اليد


موسكو «سبوتنيك»: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن استعادة سيادة ووحدة أراضي سورية اقتربت.
وقال ريابكوف: «نحن وايران نتعاون بشكل فعال كدول ضامنة لعملية أستانا. والوضع في سورية استقر الى حد كبير والمهام الرئيسية لاستعادة وحدة الأراضي وسيادة هذا البلد هي على الأرجح أضحت في متناول اليد بسبب التعاون الروسي- الايراني، وكذلك مع تركيا».
وبشأن العقوبات الأميركية ضد ايران وسورية، اعتبرها نائب وزير الخارجية الروسي، ارهاب اقتصادي، مضيفا أنه سيتم تحسين طرق تقليل آثار القيود الأميركية. وقال ريابكوف: «هناك طرق لتقليل آثار العقوبات الأميركية، وسيتم تحسينها. هناك شركاء بديلين وهذا بحاجة لتعزيز. أنا متأكد من أنه فيما يخص سورية، فان العلاقات الروسية السورية سوف تتقدم، ولن تتمكن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى اعاقة ذلك. وحقيقة أن هذه العقوبات هي ارهاب اقتصادي».


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