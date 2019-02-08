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الحكومة تنفي تسريح الموظفين بعد الانتقال للعاصمة الإدارية


القاهرة الوكالات: نفت الحكومة المصرية أمس ما تردد من أنباء عن نيتها تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الاداري للدولة بعد الانتقال للعاصمة الادارية، مؤكدة أنها تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبا الى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقا بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد.
كما نفت الحكومة في بيان رسمي ما تردد من أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيرا للنفقات، مؤكدة أنه جار حاليا تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنة 2012، والذي ألغي كليا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. ونفت الحكومة المصرية كذلك عزمها الغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام. وأوضحت وزارة المالية بدورها، أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة, مؤكدة أنه لا توجد نية على الاطلاق لالغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وأن الحكومة ملتزمة قانونا بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقا قانونيا لهم، مشيرة الى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف اثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.


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