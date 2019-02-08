عربيات ودوليات

قال وزير المالية المصري د. محمد معيط انه تم توقيع 8 عقود مع شركات استثمارية مصرية وعربية تمثل باكورة الطرح الأول للمشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات، الذي ينفذ بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.

وأوضح أنه بمقتضى هذه العقود سيتم انشاء 24 مدرسة جديدة تضم 1000 فصل دراسي بكلفة استثمارية تبلغ نحو 650 مليون جنيه. وأوضح أن المدارس ستقام في 7 محافظات هي، القاهرة والجيزة ودمياط والغربية والشرقية والقليوبية والمنوفية. وأكد أن الدولة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات العامة ولذا تعمل وزارة المالية على جذب استثمارات القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وكفاءته التشغيلية في مجالات مختلفة. وقال رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، المهندس عاطر حنورة ان مشروع بناء المدارس شهد تهافتاً كبيراً من قبل المستثمرين للفوز بالمناقصة الدولية، حيث تقدم له 81 شركة، وتحالف مصري ودولي من أجل التأهيل المسبق للمشاركة في المشروع، وفاز منها ثماني شركات مصرية وعربية، حيث قامت هذه الشركات والتحالفات الفائزة بتأسيس شركات جديدة يطلق عليها مسمى شركة المشروع لتتولى التنفيذ. وأوضح أن مدة تنفيذ مشروع المدارس الجديدة تصل الى 30 عاماً، حيث يقوم المستثمرون ببناء المدارس وتجهيزها للتشغيل وبداية العملية التعليمية للمراحل الدراسية التي ستمتد من رياض الأطفال الى المرحلة الثانوية، وفى نهاية مدة العقود البالغة 30 عاماً، تنتقل ملكية المدارس الى وزارة التربية والتعليم، وبحالة انشائية جيدة.

وأكد أنه من المقرر أن يتم البدء في الطرح الثاني لنوعية مماثلة من المدارس في اطار خطة شاملة وضعتها وزارة التربية والتعليم، تستهدف طرح 1000 مدرسة خلال الفترة المقبلة.

