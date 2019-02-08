عربيات ودوليات

أكدت ادارة مرور في محافظة الدقهلية، تنفيذ كراجات هيدروليكية في مدينة المنصورة لحل أزمة المرور والتي أهم أسبابها عدم وجود كراجات ولجوء المواطنين الى الركنات الخطأ. و قال مدير ادارة المرور بالدقهلية العميد ممدوح الحصي ان المحافظة بصدد انشاء 120 كراج أسانسير هيدروليك وبدأت الشركة المنفذة وضع أساسات أول كراج بالمدينة كنموذج أولي لتلك الكراجات. وأوضح أن هذا النوع من الكراجات لأول مرة يدخل مصر وتم اسنادها لاحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال والكراج الواحد لا يحتاج لمساحة حيث يقام على 5×5 متر ويستوعب 16 سيارة وتم اختيار أماكن وضعها بشكل علمي لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على ظاهرة الركنات الخطأ وكذلك ظاهرة السايس الذي يحتل معظم الأرصفة، وتم الاتفاق مع الشركة أن قيمة انتظار السيارة بالكراج 5 جنيهات لأول ساعة ثم جنيهان لكل ساعة بعد ذلك. وأشار الى أن ادارة المرور بصدد تنفيذ خطة طموحة للقضاء نهائيا على أزمة المرور بمدينة المنصورة من خلال انشاء الكراجات وتنفيذ مشروع النقل الجماعي والأتوبيس النهري بالاضافة لاجراء تعديلات على الشوارع والمحاور المرورية.

