دفتر أحوال

تمكن رجال دوريات نجدة العاصمة وخلال اقل من ساعتين من هروب سجين كويتي يدعى «ي. خ» من قصر العدل مدان بقضايا مخدرات من القاء القبض عليه مختبئاً باحدى البنايات القريبة من مبنى قصر العدل.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني بان سجينا كويتيا يدعى «ي. خ» متهما بقضايا مخدرات جلب من السجن المركزي الى قصر العدل للمثول امام القاضي، وخلال دخوله قصر العدل استطاع ان يغافل حراس الامن ويهرب ويخرج من قصر العدل، رجال امن السجن المركزي وامن المحكمة انتشروا في قصر العدل ومواقف السيارات والمباني المجاورة بحثا عنه على مدى ساعتين لم يعثروا عليه، بعدها استطاع رجال دوريات نجدة العاصمة من العثور عليه مختبئاً في احدى المباني، واقتياده وتسليمه الى مخفر الصالحية.

وكانت وزارة الداخلية قد اصدرت بيانا افادت به حول ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب نزيل على ذمة قضية من قصر العدل، انه فور هروبه من مبنى قصر العدل تمكن رجال الامن من ضبطه في حينه وتحويله إلى المؤسسات الاصلاحية.

