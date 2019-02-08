دفتر أحوال

احبط رجال جمارك منفذ النويصيب الحدودي مساء الاول من أمس محاولة تهريب 50 كرز سجائر من البلاد الى المملكة العربية السعودية من قبل مسافر سعودي الجنسية من خلال اخفائها في محرك السيارة.

رجال جمارك النويصيب وخلال قيامهم بتفتيش سيارة مسافر سعودي ينوي المغادرة الى المملكة العربية السعودية ظهرت على وجهه علامات الخوف والارتباك وبعد التدقيق في عملية التفتيش عثر على مخابئ سرية في محرك سيارته بها ما يقارب 50 كرز سجائر.

وخلال التحقيق مع المسافر السعودي اعترف انه كان ينوي تهريب السجائر بقصد الاتجار.

وعليه تم احالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص.

