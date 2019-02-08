دفتر أحوال

أمرت محكمة الاستئناف في قضية الاستيلاء على أموال جمعية الشرطة وغسل أموال، بالقبض على عقيد في وزارة الداخلية أدين بالحبس 15 عاماً وعدد من الوافدين وإحالتهم إلى السجن المركزي، وقررت تأجيل القضية للمرافعة.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس عقيد في وزارة الداخلية 15 سنة مع الشغل والنفاذ وعدد من الوافدين 7 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم بمليون و68 الف دينار في قضية الاستيلاء على أموال جمعية الشرطة وغسل أموال، كما قضت بعزل «العقيد» من منصبه وابعاد المتهمين بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الاموال ومراعاة حقوق السوق المركزي للعاملين في وزارة الداخلية في استرجاع الاموال المستولى عليها.

وقد جاء حكم المحكمة كالتالي: حبس العقيد 15 سنة مع الشغل والنفاذ وحبس المتهمين الثاني والخامس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما وتغريم المتهمين المذكورين فيما بينهم بالسوية بمبلغ مليون و68 الف دينار وذلك عن التهمة الاشد المبينة بالبند ثالثا «غسل الاموال»، وبحبس المتهمين الثالث والرابع 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل متهم عما اسند إليهما بالتهمة المبينة بالبند ثانيا «التزوير في اوراق بنكية».

وأمرت المحكمة بعزل المتهم الاول «العقيد» من الوظيفة العامة، وبابعاد المتهمين من الثاني وحتى السادس من البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

