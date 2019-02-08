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رفض دعوى مواطن طالب طليقته بـ 30 ألف دينار نفقة 20 عاماً


رفضت محكمة الاسرة الكلية الدعوى المرفوعة من مواطن مطالبا طليقته بنفقة تقدر قيمتها 30 الف دينار منذ 20 عاما. وحضر دفاع المواطنة المحامي محمد الحسيني مطالبا برفض الدعوى وعدم احقية المدعي في المنازعة في اسقاط اجرة مسكن المدعي عليها للابناء وذلك لحاجة الابناء لرعاية امهم المدعى عليها ولم يسقط حضانتها قضائياً.
موضحا بعدم احقية المدعي في اسقاط حضانة اجرة المسكن المقضي بها للمدعى عليها بموجب الاحكام القضائية وان سلوك المدعي بدعواه لم تكن سوى منازعته في اسقاط نفقة الابناء وفي اجرة مسكن زوجته المدعى عليها وابنائها منه وينازع في نفقات زهيدة مقضي بها لصالح المدعى عليها منذ عام 1999 وتقديسا للمدعى عليها لحياتها الزوجية وحرصها على عدم بثها الفتنة والاحقاد في نفوس ابنائها نحو ابيهم.


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