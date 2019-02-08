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يعمل القائمون على تطبيق «انستغرام» على تطوير خاصية جديدة تسمح بادارة اكثر من حساب من داخل تطبيق واحد.

وتحمل الميزة الجديدة تحمل اسم App Link وتتيح للمستخدم تسجيل الدخول بحساب واحد فقط خاص به رئيسي، لكن يمكن ربطه بأكثر من حساب آخر يتم فتحها تلقائيا بمجرد التسجيل للدخول الى الحساب الرئيسي.

وحذر بعض الخبراء من ان هذه الميزة قد تكون خطيرة في حال تسريب بيانات حسابهم الرئيسي، حيث سيتمكن المخترق من الوصول الى جميع حساباتهم، ولن يتمكن المستخدم من الوصول الى اي منها من جديد. وكان عدد من مستخدمي «انستغرام»، عبروا عن ذعرهم، بعدما فوجئوا بوجود تغيير في واحد من ابرز سماته الرئيسية، حيث اجرى «انستغرام» عن طريق الخطأ، اختبارا لعدد واسع من مستخدميه، حول طريقة تصفح الصور والفيديوهات عبر منصته، اذ حولها من عامودية الى افقية.

وبعدما ابلغ مستخدو التطبيق، عن ان طريقة عرض المنشورات على «انستغرام» عادت الى مسارها الطبيعي، كشف مدير المنتجات في الشركة ان «الرؤية الأفقية» كان من المفترض ان يتم اختبارها على عدد محدود من المستخدمين.

