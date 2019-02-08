الاخيرة

خلال سنوات قليلة، استطاع تجار الإقامات في الكويت «تسويد» صفحة البلاد في سجلات جمعيات حقوق الإنسان بسبب جشعهم وطمعهم، مما أدى إلى انتقادات كبيرة وجهت للكويت تحت شعار مكافحة «الاتجار بالبشر».

ويعمد تجار الإقامات لاستغلال علاقاتهم ونفوذهم وتواصلهم مع بعض كبار المسؤولين والموظفين من ضعاف النفوس، ليقوموا باستقدام المئات من العمالة الوافدة ورميهم في الشوارع وجعلهم عمالة سائبة لا تفيد نفسها أو تفيد البلاد، مما يضطر الكثير منهم للعمل في مهن غير قانونية أو امتهان السرقة والتسول ليحاول سداد ديونه التي استدانها من أجل دفع رسوم الفيزا والإقامة لتاجر الإقامات الذي بات يشبه النخّاس في الحقب الغابرة.

ناهيك عن ممارسات عصابات مكاتب الخدم التي تقوم باحتجاز الخادمات في ظروف غير إنسانية، بل ووصل الأمر ببعضهم إلى التعدي بالضرب والتعذيب على بعض الخادمات واحتجازهن في سكن خاص وفق ما تقول وزارة الداخلية.

وإحقاقاً للحق، فإن الجهود الحكومية لمحاربة هذا الملف، ومحو هذه الوصمة التي لازمت الكويت في السنوات الأخيرة هي جهود مهمة ولا يمكن إنكارها، خصوصاً بعد إقرار قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي فرض عقوبات قاسية على المجموعات أو الأفراد الذين يقومون بالمتاجرة بالبشر تحت صور عديدة منها تجارة الإقامات.

وبحسب تقرير أصدرته الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لرصد قضايا حقوق العمال في الكويت في عام 2018 تحت عنوان «الكويت تتقدم» فإن الأجهزة الأمنية بذلت جهوداً مضاعفة من أجل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر واعتقال بعض مديري التوظيف الذين حاولوا التحرش بالعاملات المنزليات جنسياً.

ويجب علينا كمواطنين ومتابعين ومهتمين بالشأن السياسي والاجتماعي أن نسهم في عملية مكافحة التجارة بالبشر أو في أضعف الإيمان المساهمة في عملية التنبيه إلى المخالفات الفادحة التي ترتكب من قبل الشركات والمؤسسات الضخمة بحق العمال المساكين الذين جاءوا إلى البلاد طلباً للقمة العيش الكريم لعائلاتهم في بلدانهم التي تمزقها الحروب أو يطحنها الفقر.

إن القضاء على التجارة بالبشر في الكويت بجميع صورها، تؤدي إلى وجود مجتمع آمن يحظى فيه جميع البشر من كل الأعراق والجنسيات بعيش آمن وكريم، مما يسهم بدفع عجلة التنمية وبناء دولة أقوى، كما أنه يحسن من صورتنا أمام العالم، هذه الصورة الحسنة التي كان لها الفضل بعد الله في وقوف العالم معنا لاستعادة هذه الأرض من أيدي الغزاة الغاصبين عام 1991.

