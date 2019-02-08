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توقعت ادارة الأرصاد الجوية في الادارة العامة للطيران المدني الكويتية تقدم امتداد منخفض جوي من جهة الغرب مصحوبا بتكاثر للغيوم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا تبدأ مع تقدم ساعات ليل اليوم الجمعة حتى نهار غد السبت، بينما تحدث خبير مناخي سعودي عن «جولة مطرية جديدة» تبدأ اليوم وتشمل 11 منطقة سعودية، و6 دول خليجية، والعراق ودول الشام ومصر.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في «الأرصاد» الكويتية ياسر البلوشي لـ»كونا» انه خلال هذه الفترة تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة تنشط على فترات مثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصا المكشوفة وتؤدي الى ارتفاع الأمواج في بعض الأحيان.

وأضاف البلوشي ان الطقس نهار يكون معتدلا وغائما جزئيا الى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و24 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا الى معتدل الموج يعلو احيانا.

ولفت الى ان الطقس ليلا يكون باردا نسبيا وغائما جزئيا الى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا الى عالي الموج.

وعن الطقس نهار غد افاد البلوشي بأنه يكون معتدلا وغائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشيطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصا المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا الى عالي الموج. وأشار الى ان الطقس ليل غد يكون باردا وتقل السحب وفرص الأمطار ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية. وفي المملكة العربية السعودية قال خبير المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، ان الحالة المطرية الجديدة ستبدأ اليوم.

وأبان: «الحالة المطرية الشتوية متوقع ان تستمر لبضعة ايام، وتؤثر على نحو 11 منطقة سعودية تقريباً، و6 دول خليجية، والعراق ودول الشام ومصر».

وتوقع المسند ان تكون ذروتها اليوم ، والمؤشرات الأولية تكشف ان اجزاء من منطقتي المدينة وتبوك قد يكون لهما نصيب الأسد من الحالة.

وأشار الى انه حسب النموذج الأوروبي للخرائط المناخية، فان مواضع تأثير الحالة المطرية الشتوية الجديدة والمتوقعة خلال ايامها الثلاثة الأولى « الجمعة والسبت والأحد».

في حين يتوقع ان تنشط اليوم الرياح الجنوبية الدافئة التي قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في غرب السعودية وفقاً للخريطة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد السعودية اصدرت امس عدة تنبيهات لتقلبات جوية تتعرض لها عدة مناطق في المملكة اليوم.

واشارت الهيئة الى نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وحالة جوية ماطرة من متوسطة الى غزيرة اليوم وغدا.

