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وجدت دراسة اميركية جديدة ان الأفراد المتدينين الذين يمارسون النشاطات الدينية بانتظام، يمكن ان يكونوا اكثر سعادة من غيرهم. وقام مركز بيو للأبحاث، في واشنطن، بتحليل بيانات الاستطلاعات المأخوذة من اكثر من عشرين دولة، لمقارنة انماط حياة الأشخاص المتدينين وغير المتدينين. وعموما، وجد الباحثون ان المتدينين النشطاء يميلون الى ان يكونوا اكثر سعادة، رغم انهم ليسوا اكثر صحة (بالضرورة)، من حيث ممارسة الرياضة او معدلات السمنة. ويقول الباحثون ان العلاقة بين الدين والصحة، لم تكن واضحة للغاية، الا ان النتائج التي توصلت اليها التقارير حول السعادة الذاتية «مثيرة للاعجاب». وقسمت الدراسة المشاركات الدينية الى 3 فئات: نشاط ديني (مشاركة منتظمة)، وحضور الخدمات الدينية بشكل غير متكرر، وغير المتدينين. ووصف اكثر من ثلث البالغين الدينيين النشطاء في الولايات المتحدة (36%) انفسهم بأنهم «سعداء للغاية» في الاستطلاعات، مقارنة مع ربع الأمريكيين غير النشطاء وغير المتدينين. وفي مثال آخر، قال 45% من الأستراليين المتدينين النشطاء، انهم سعداء للغاية في حياتهم، في حين افاد 32% من غير النشطاء دينيا و33% من غير المتدينين، بالنتيجة ذاتها.

