loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


سامي علي جمعة العوض، (62 عاماً)، شيع، الرجال: المنصورية، حسينية الأمة (الهزيم)، ق1، ش14، م51، ت: 99735388، النساء: الشعب، ق6، ش70، م14، ت: 99990967
لولوة أحمد البكر، أرملة يوسف ملا عيسى الجيران، (88 عاماً)، شيعت، الرجال: النزهة، ق1، ش17، م2، ت: 99725161، النساء: الفيحاء، ق2، ش21، م5، ت: 99500577
أحمد جراغ صباح البلوشي، (63 عاماً)، شيع، الرجال والنساء: مبارك الكبير، جامع القدس، ق7، ش250، ت: 90904488
هلال جاسم رمضان الشميس، (79 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الشامية، ق5، شارع عبدالله مجرن الرومي، م13، ت: 99777818
أحمد حسين صالح، (36 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: الدسمة، الدائري الثاني، حسينية الإمام علي، بجانب مسجد عمر بن الخطاب، ت: 99620505، النساء: الشهداء، ق5، ش505، م306
عقيل سيد هاشم السيد أحمد العقيل، (80 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: العديلية، ق2، شارع عبدالله الهاجري، م2، ت: 66563444، النساء: العديلية، ق3، شارع عيسى العسعوسي، م18، ت: 99999372
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة