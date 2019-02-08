سامي علي جمعة العوض، (62 عاماً)، شيع، الرجال: المنصورية، حسينية الأمة (الهزيم)، ق1، ش14، م51، ت: 99735388، النساء: الشعب، ق6، ش70، م14، ت: 99990967

لولوة أحمد البكر، أرملة يوسف ملا عيسى الجيران، (88 عاماً)، شيعت، الرجال: النزهة، ق1، ش17، م2، ت: 99725161، النساء: الفيحاء، ق2، ش21، م5، ت: 99500577

أحمد جراغ صباح البلوشي، (63 عاماً)، شيع، الرجال والنساء: مبارك الكبير، جامع القدس، ق7، ش250، ت: 90904488

هلال جاسم رمضان الشميس، (79 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الشامية، ق5، شارع عبدالله مجرن الرومي، م13، ت: 99777818

أحمد حسين صالح، (36 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: الدسمة، الدائري الثاني، حسينية الإمام علي، بجانب مسجد عمر بن الخطاب، ت: 99620505، النساء: الشهداء، ق5، ش505، م306

عقيل سيد هاشم السيد أحمد العقيل، (80 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: العديلية، ق2، شارع عبدالله الهاجري، م2، ت: 66563444، النساء: العديلية، ق3، شارع عيسى العسعوسي، م18، ت: 99999372

إنا لله وإنا إليه راجعون