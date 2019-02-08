أول النهار

انطلق صباح أمس سباق الترشح للانتخابات التكميلية في مجلس الأمة عن الدائرتين الثانية والثالثة لتعويض مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي اللذين تم اسقاط عضويتهما من قبل المحكمة الدستورية.

وفتحت الادارة العامة لشؤون الانتخابات أبوابها أمس لاستقبال طلبات المرشحين، وكانت حصيلة اليوم الأول 9 مرشحين منهم 8 مرشحين وسيدة واحدة تقدموا لطلب الترشيح، ويستمر استقبال المرشحين يوميا لمدة عشرة أيام منذ يوم أمس الخميس وحتى السبت 16 فبراير الحالي بما فيها أيام العطل وفي هذا السياق أكد مرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر أن هناك الكثير من الأولويات والقضايا التي سيضعها ضمن اهتماماته في حال وصوله الى البرلمان مؤكدا دعمه الجهود الاصلاحية كمكافحة الفساد، واعتزامه اقرار بعض التشريعات منها قانون ضوابط القياديين من اجل مزيد من العدالة والشفافية، وكذلك تعديل قانون مكافحة الفساد فهناك العديد من مظاهر الفساد بالبلاد، مع تعديل قانون الحريات، وقانون المعاقين لانصاف ذوي الاعاقة، وكذلك القوانين المتعلقة بالمتقاعدين، فهم فئة مظلومة امام زيادة الأسعار والتضخم اضافة الى اسقاط فوائد القروض.

التعليم والصحة

أما مرشح الدائرة الثانية محمد عايض العنزي فقد شدد على ضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة والدفع لحل القضية السكانية التي باتت هاجساً يؤرق المواطنين، مؤكداً انه سيبذل الجهود الحثيثة لخدمة المواطنين وتحقيق أمالهم وتطلعاتهم. وتوقع العنزي ان يكون مستوى الاقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات التكميلية الحالية جيد، مؤكداً على ضرورة المشاركة التي من شأنها وصول الرجل المناسب القادر على الدفع بعجلة التنمية والتطوير.

تطبيق القانون

ومن جهته أكد مرشح الدائرة الثانية المهندس أحمد الحمد أن قرار ترشحه للانتخابات التكميلية جاء بعد تشاوره مع المجاميع والقواعد الانتخابية، موضحا أنه اعتزم الترشح ايمانا بتطبيق القانون واحترام القضاء الذي قال كلمته في اسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش.

وأضاف أنه سيقف سدا منيعا لمحاربة الفساد سواء كان ماليا أو اداريا الذي أخذ ينخر في مختلف مؤسسات الدولة، متابعا: نحتاج لحزمة من الاصلاحات لتحقيق التنمية، وسأسعى كذلك الى وضع العديد من التشريعات لتحقيق رؤية الكويت 2035.

ووجه رسالة الى أعضاء السلطة التشريعية قائلا: «كفى تكسبا.. ويجب الجدية في العمل التشريعي»، مخاطبا أعضاء السلطة التنفيذية: «كفى محاصصات، ويجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تكوين كتل سياسية في البرلمان تكون قادرة على العمل على تحقيق الانجاز.

ومن جانبه دعا مرشح الدائرة الثانية د بدر الملا الى ضرورة الكشف عن المركز المالي للدولة، لافتا الى أن هناك ضبابية من الحكومة في الكشف عن الحالة المالية للدولة موضحا أن الحكومة غير واضحة في سياستها الاستثمارية وليس هناك شفافية في استثمار أموال الكويت بالخارج، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة الحفاظ على المال العام والحفاظ على الصندوق السيادي للدولة.

وأضاف: اذا كنا نريد أن نعالج الوضع المالي للدولة فيجب على الحكومة أن تصارح الشعب الكويتي بحقيقة المركز المالي للدولة، مستدركا: ما زلنا نرى أن وزارة المالية عند عرضها الميزانية لم تقم بتوضيح مداخيل الاستثمار المالي وضمها في البيانات المالية للدولة وهذا يؤخذ على لجنة الميزانيات بمجلس الأمة.

وأشار الى أن هناك قضايا كثيرة سيتضمنها برنامجه الانتخابي على رأسها القضية الاسكانية، مبينا أنه سيطرح قانون التمويل العقاري لحل المشكلة الاسكانية التي لم نجد لها حلا سوى توزيع أراض على الورق للمواطنين، موضحا أن التمويل العقاري سيحمي الخزينة العامة للدولة كما سيوفر تمويلا للمواطنين، وسيضع حدا للارتفاعات المضطردة في أسعار العقار. وألمح الى أن مشكلة البطالة من ضمن أولوياته مبينا أنه سيضع لها حلا جذريا مشيرا الى أن الحكومة لا تضع حلولا سريعة لهذه المشكلة بدعوى أن التوظيف سيؤثر على ميزانية الدولة، مطالبا بضرورة توظيف الشباب الذين يظلون بلا عمل لأكثر من ثلاث سنوات بعد تخرجهم. وأكد أن المشهد السياسي في مجلس الأمة ضبابي، مستنكرا شطب الاستجواب الأخير لرئيس مجلس الوزراء، مبينا أن مجلس الأمة يسن سننا غير حميدة وغير مرغوبة، موضحا أن رغبته في الترشح في هذه الانتخابات جاءت لحماية الدستور والقانون، مشيرا الى أنه سيسعى الى العمل على تنويع مصادر الدخل عن طريق تطوير القطاع الصناعي، داعيا المواطنين الى ضرورة المشاركة واختيار الأصلح لأجل الكويت.

الشعب محبط

ومن جانبها قالت مرشحة الدائرة الثالثة انوار القحطاني انها تشارك في الانتخابات التكميلية تفعيلا للدستور ومواده مشيرة الى ان الشعب الكويتي محبط من مجلس الامة الذي لا يفعل الدستور ولا القوانين وعلى الشعب محاسبة النائب وتسليط الضوء على النواب ونقدهم نقدا بناءً. وأضافت: بصفتي ممثلة للجانب النسائي يجب ترسيخ الثقة في المرأة التي اثبتت جدارتها سياسيا واقتصاديا مشددة على ضرورة تفعيل وتنفيذ القوانين الخاصة بالمرأة الكويتية المهضومة فالحق السياسي ليس كل حقوق المرأة فهي تعاني من مشكلات كبيرة في السكن والصحة وللاسف لا يوجد في المجلس الا امرأة واحدة هي صفاء الهاشم.

ومن جهته أكد مرشح الدائرة الثالثة نصر العصفور أن الكويت تعاني كثيراً من القوانين غير المطبقة والتفاوت في الرواتب والبطالة، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق الاصلاح وخدمة المواطنين.

واضاف: سأعمل جاهداً على حل قضية البدون، وفيما يخص العمالة الوافدة فلابد ان يعيشوا حياة كريمة مع محاسبة من يتجاوز منهم وسنعمل على انصاف الجميع.

