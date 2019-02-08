أول النهار

أكد مدير ادارة الشؤون القانونية بالادارة العامة للانتخابات العقيد صلاح الشطي أن الادارة مستمرة في استقبال مرشحي الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة عن الدائرتين الثانية والثالثة بعد خلو مقعدي النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، مؤكدا أنه تم فتح باب التسجيل للترشح بداية من أمس الخميس الموافق 7 فبراير حتى نهاية دوام يوم السبت المقبل الموافق 16 الحالي بما فيها أيام العطل، يوميا من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

ولفت الى أن اجمالي عدد من يحق لهم التصويت عن الدائرتين 159075 ناخب وناخبة منهم 62547 تابعين للدائرة الثانية، و96528 للدائرة الثالثة. وأضاف: على المرشح بعد تعبئته نموذج طلب الترشيح أن يتوجه الى مخفر الدائرة الانتخابية التابع لها حيث خصصت وزارة الداخلية مخفر منطقة الشامية للدائرة الثانية ومخفر منطقة كيفان للدائرة الثالثة. وبالنسبة لتقديم طلب التنازل عن الترشيح أكد أنه متاح منذ أمس الخميس حتى قبل نهاية بدء العملية الانتخابية بأسبوع لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التنازل متابعا: وبالنسبة لشروط الترشح قال الشطي: يجب أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية، كذلك يجب أن يكون مدرجا بجداول الانتخابات، ولا يقل سنه عن ثلاثين قبل يوم الانتخابات، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وألا يكون محكوما بعقوبة جنائية أو بجريمة مخلة بالشرف وألا يكون محكوما بعقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء وكذلك الذات الأميرية، وعلى المرشح تسديد مبلغ التأمين لطلب الترشح وقيمته 50 دينارا، ويتم استرداده في حالة حصول المرشح على نسبة 10% من الأصوات الصحيحة، وان لم يحصل على النسبة السابقة فانه يتم تخصيص مبلغ الـتأمين للأعمال الخيرية.

