الأولى

في خطوة مهمة تمثل وثبة نحو مواجهة الفساد من جهة، وتعزيز مبدأ المصارحة والمكاشفة من جهة أخرى أعلنت وزيرة الإسكان وزيرة الأشغال د. جنان بوشهري عن إحالة قياديين في الوزارتين إلى هيئة مكافحة الفساد، وتحويل آخرين خلال الاسبوع المقبل الى ديوان الخدمة المدنية للتحقيق معهم استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة التحقيق في أزمة الأمطار التي شهدتها البلاد قبل نحو ثلاثة أشهر.

واضافت خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس بمناسبة انتهاء أعمال لجنة تقصي الحقائق حول تداعيات الامطار ان الاسبوع المقبل سوف يشهد جملة قرارات منها احالة عدد من القياديين الى هيئة مكافحة الفساد وعدد آخر الى ديوان الخدمة المدنية للتحقيق معهم، لافتة الى ان هناك قرارات اخرى ستطال شاغلي الوظائف الاشرافية اقلها الخضوع للتحقيق، ومنها الايقاف عن العمل حسب توصيات اللجنة بشأنهم، اما ما يخص الشركات والمكاتب فسوف يتم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات ومؤسسة الرعاية السكنية بشأنها.

واضافت بوشهري ان كل من يدان سيأخذ نصيبه من الجزاء، وكل من تثبت براءته لن يظلم ولن يسلب حقه في اي موضوع آخر، موضحة ان المساءلة ستطال من خرجوا من الوزارة لاي سبب من الأسباب.

وذكرت انه سيتم التنسيق والتعاون مع اللجنة البرلمانية المشكلة لذات الموضوع التي استدعت مسؤولين في وزارة الاشغال ومؤسسة الرعاية السكنية للرد على اسئلتها واستفساراتها، وقالت: سوف ارفع لها الاسبوع المقبل تقرير لجنة تقصي الحقائق واوفر كل ما يحتاج اليه مجلس الامة او ديوان المحاسبة في هذا الخصوص.

ولفتت بوشهري الى ان وزارة الاشغال ومؤسسة الرعاية السكنية بدأتا خطوات لتصويب الاخطاء مع قيام هيئة الطرق بدراسة الاسباب والعوامل المؤثرة في سلامة الطرق، لاننا حريصون على سد الثغرات ونتعاون بشكل جدي مع دول الخليج بشأن المختبرات وخلطة الاسفلت والطرق المثلى للاستفادة من كل ذلك. وزادت: لدينا خطة مدروسة لضبط جودة الاسفلت وطريقة رصف الشوارع، وقد شكلنا فرقا بالمحافظات لرصد اي ملاحظات حول الطرق وتلقي شكاوى المواطنين بشأنها، مبينة ان استثمار العنصر الوطني على رأس الاولويات، وسوف نعمل جاهدين على الارتقاء بالعمل من خلال إحياء دور المختبر الحكومي سواء بالاليات او الكوادر او الاموال خاصة ان لدينا تنسيقا وتعاونا مثمرا مع وزارة المالية لتوفير الميزانيات.

بدوره، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن أزمة الأمطار فهد الركيبي ان اللجنة أوصت بتدوير شامل لموظفي الأشغال من اجل تطوير العمل، كما أوصت باستبعاد الشركات والمكاتب الاستشارية التي تكررت مخالفاتها، مبينا أنها قابلت أكثر من 44 موظفاً على صلة بأزمة الأمطار، وتبين لها بعض القصور الذي وقع فيه مسؤولون في هيئة الطرق.

واضاف الركيبي: تم رفع تقرير اللجنة في 31 يناير الماضي ورصدنا فيه قصورا واخطاء جسيمة لـ 12 شركة ومكتبا استشاريا الى جانب قياديين وعاملين بوظائف اشرافية في قطاع الصيانة بوزارة الاشغال، كما كانت هناك ملاحظات على قطاع الهندسة الصحية لا ترقى الى درجة ان يحمل جزءا من مسؤولية الاضرار، اضافة الى وجود قصور واخطاء قامت بها هيئة الطرق وبعض قيادييها وموظفيها وادت الى ضرر كبير في الشوارع ومرافق وبيوت المواطنين الى جانب ملاحظات على مؤسسة الرعاية السكنية.

ولفت الركيبي الى ان اللجنة توصلت الى 73 تعديلا في الطرق كانت سببا في تجمع الاتربة والاختناقات المرورية، مشيرا الى انه لابد من وجود خطة محكمة لاجراء تعديلات على الطرق تكون مدروسة بشكل فني بعدما اتضح عدم وجود خطة للقطاعات بهيئة الطرق.

ومضى يقول: هناك ملاحظة اخرى هي وجود 73 مجرور مياه مشبوكة بالبحر تتأثر بالمد والجزر الى جانب وجود 16 نفقا، مشيرا الى ان اللجنة توصلت الى اهمية تدوير القياديين ومديري الادارات بالوزارة لتطوير العمل وتبادل الخبرات مع اهمية وجود العنصر الوطني بنسبة معينة في العقود الفائزة بالمناقصات، اضافة الى وجوب قدرة الوزارة على اداء دورها في حال تعثر المقاول باحد المشاريع.

وذكر ان اللجنة طلبت استبعاد جميع الشركات والمكاتب التي تكررت مخالفتها، مع انشاء مصنع وطني للاسفلت، ومركز مختبر تكون مهمته عمل الدراسات لهيئة الطرق، وتنسيق عال بين السكنية والاشغال وهيئة الطرق عند انشاء وتصميم المدن الاسكانية.

واستعرض الركيبي اعمال اللجنة التي اجتمعت 43 اجتماعا حضرتها البلدية والداخلية وشركة البترول، واستمرت اعمالها 12 اسبوعا، كما قابلت 58 شركة ومكتبا استشاريا، وقامت بزيارة ميدانية للمواقع، وطلبت التقارير التي اعدتها اللجان السابقة ومختلف القطاعات خلال الاعوام السابقة حول مشكلة الامطار، كما تواصلت مع الارصاد الجوية لمعرفة كيفية تواصل الوزارة معهم وقت الامطار، موضحا ان ترتيب الكويت عالميا هو 54 بالنسبة للبنية التحتية.