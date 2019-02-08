الأولى

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اهمية تنفيذ التمارين بصفة دورية لتسهم في رفع كفاءة جميع الأجهزة المعنية بالأحداث الطارئة وزيادة سرعة استجابتها لمواجهة الكوارث والأزمات. ودعا سموه في تصريح صحافي عقب رعايته وحضوره امس تمرين شامل 5 الذي نفذته الادارة العامة للاطفاء بمشاركة 30 جهة معنية في منطقة عريفجان الى تعاون وتضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بالدفاع المدني والعمل على رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع اي طارئ وتفادي اي خسائر بشرية او مادية. وأشاد سموه بجهود ابناء الكويت التي بذلوها خلال موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد في نوفمبر الماضي، مشيرا الى ان هذه الجهود قللت آثار الأضرار التي نتجت عن هطول الأمطار وتقلبات الطقس.

من جانبه اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان تمرين العام الماضي كان يتعلق بحرائق المنشآت النفطية، والذي قبله كان مخصصاً للتعامل مع الفيضانات والسيول، وهذا العام سيكون مخصصاً للتعامل مع الزلازل.

وتابع: ان نتائج هذه التمارين ظهرت خلال التعامل الجيد مع الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الكويت خلال الأشهر الماضية وأثبتت مدى كفاءة جهاتنا المسؤولة في التقليل من اثار الامطار، لافتا الى انهم يضعون خططاً سنوية للتعامل مع الكوارث الطبيعية. من جهته قال مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد ان تمرين شامل الذي يقام للسنة الخامسة على التوالي ليس خاصاً بالادارة العامة للاطفاء بل هو لجميع الجهات المعنية بالتعامل مع الكوارث بمختلف انواعها. وأضاف ان سلسلة تمارين شامل اضافة الى التمارين الأخرى بباقي الجهات تأتي تجسيداً للحرص على الاستعداد والتأهب لضمان حسن التعامل مع الكوارث بأنواعها، ايماناً بأن التعامل معها يستحيل ان يكون من خلال جهة منفردة، لافتا الى ان الهدف هو تخفيف اثار الكوارث بشرياً ومادياً، وسرعة التعافي من آثارها من خلال خطط معتمدة يتم التدريب عليها بشكل دوري. وذكر المكراد ان الأبحاث العلمية اثبتت ان الكويت ليست بعيدة عن الأحزمة الزلزالية وهذا ما اكده شعور سكان الكويت بالهزات الأرضية التي حدثت في الدول المجاورة. بدوره قال رئيس التمرين العقيد معاذ الحمادي ان الهدف الأساسي من اقامة التمرين هو ايجاد آلية واضحة وملزمة لجميع الجهات ذات الصلة بالتعامل مع الكوارث او الحوادث الكبرى بكل كفاءة وسرعة لضمان التقليل من الخسائر البشرية والمادية لأدنى حد.