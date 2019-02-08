الأولى

أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النائب عادل الدمخي أن اللجنة أنجزت تقرير قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية وسيتم رفعه الى مجلس الأمة لادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة، مبينا ان القانون لم يتطرق للتجنيس لانه حق سيادي.

وقال الدمخي في تصريح للصحافيين اجتمعنا مع العديد من الجهات الحكومية لإعداد هذا القانون الذي عرَّف في مادته الاولى غير محدد الجنسية بانه كل من لا يحمل جنسية دولة ويتواجد على ارض الكويت ولا تعترف بمواطنته اي دولة من الدول بموجب قوانينها وتعتبر اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع شرط ولادة الفرع وتواجده على ارض الكويت.

وتابع: مسمى مقيم بصورة غير قانونية غير مقبول لانه يشمل الوافدين مخالفي الاقامة، مبينا ان المادة الثانية من القانون تقضي بان يتولى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون حصر اسماء غير محددي الجنسية المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية واللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء ومكتب الشهيد والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ويقوم الجهاز خلال نفس المدة بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في هذه الجهات وفقا لما يحمله كل منهم من احصاء واوراق ثبوتية رسمية تفيد تواجدهم في الكويت باعتبارهم غير محددي الجنسية.

واضاف، وبموجب المادة الثالثة يمنح غير محددي الجنسية بطاقة خاصة صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد حسب قوانين البطاقة المدنية.

ولفت الدمخي الى ان المادة الرابعة من القانون تقضي بأنه بموجب هذه البطاقة يحصل غير محددي الجنسية على حقوقهم المدنية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص الإقامة الدائمة، اضافة الى العلاج والرعاية الصحية للمعاقين والتعليم في جميع المراحل الدراسية بما فيها الدراسات العليا وفق شروط القبول في الجامعة، اضافة الى شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة وجوازات السفر.، بالاضافة الى جواز العمل في القطاعين العام والخاص ومعاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون وصرف مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة وتحرير وتوثيق عقود الزواج وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية، الى جانب تملك العقار لغرض السكن الخاص، اضافة الى منحهم الحق في تأسيس الشركات وتملك اسهمها كما هي الحال مع مواطني دول مجلس التعاون.

ولفت الدمخي الى ان القانون سيناقش في مجلس الامة واذا كان هناك خطأ فسيتم تصويبه، مبينا أن لهذه المشكلة اثاراً سياسية واجتماعية واقتصادية ولا نريد ان يعيش بيننا احد يُهضم حقه.