الأولى

علمت النهار ان الحكومة استجابت لضغوط نيابية من أجل سحب مشروع قانون الغاء الهيئة العامة للشباب المدرج على جدول اعمال لجنة الشباب والرياضة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل إن هذه الخطوة ايجابية من قبل الحكومة لأننا منذ دور الانعقاد الماضي ونحن نرفض الغاء هيئة الشباب، وقد اتت الاستجابة الحكومية اليوم بعد اقناعها بايجابيات الابقاء عليها.

واوضح ان الهيئة مقبلة على مرحلة جديدة والحصول على صلاحيات مركزية من اجل معالجة وتنظيم وادارة جميع الملفات ذات الصِّلة باهتمامات الشباب، لانهاء مرحلة تشتتها في اجهزة حكومية متعددة.

من جهته، عبر النائب خالد الشطي عن تقديره الجهود المبذولة لاسترداد الأموال العامة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اثر اعادة الأموال المستثمرة المحجوزة الى مؤسستي التأمينات الاجتماعية والموانئ الكويتية.