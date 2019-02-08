الأولى

يبدو أن الحكومة فضلت من جديد إرجاء فرض أي نوع من انواع الضرائب، حيث انه وبعد مشاورات لبدء التطبيق، خلص تقرير اقتصادي حكومي الى ان الموعد المستهدف لتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات السكرية سيكون في 2020/2021 في ظل التوقعات بالتحسن التدريجي للوضع المالي خلال الأجل المتوسط، فيما ستطبق ضريبة القيمة المضافة في الكويت خلال العام المالي 2021/2022.

وأوضح تقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية الصادر عن شهر يناير 2019، أن التحسن التدريجي للوضع المالي يرتبط بعدد من الفرضيات الأخرى مثل رفع بسيط لبعض رسوم الخدمات وضبط أنظمة التحويلات. ولفت البيان نقلاً عن نتائج بعثة «صندوق النقد الدولي» الأخيرة أن الكويت في حاجة إلى مزيد من إجراءات الضبط المالي خاصة في حال تأخر إقرار المديونية واستمرار السحب من الاحتياطي.

وأوضح أن تراجعات أسعار النفط والتأخر في الاصلاحات من أهم مصادر المخاطر على الأداء الاقتصادي.

ولفت التقرير الى ارتفاع نسبة الانفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أثناء فترة الرواج النفطي ومازالت تلك النسبة في الكويت الأكثر ارتفاعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أكد التقرير ما خلصت إليه نتائج صندوق النقد الدولي من أن القطاع الخاص يعتبر مصدراً رئيساً للنمو الاقتصادي والأكثر قدرة على استيعاب العمالة.

فيما أشار بيان صادر عن وزارة المالية الى إن إنتاج الكويت من النفط زاد إلى 2.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر من العام الماضي.